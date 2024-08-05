سياسة | دولي

الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك “عاجل” لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط

5 - أغسطس - 2024

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جنيف: دعا مفوّض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الاثنين إلى تحرّك عاجل لخفض التصعيد في الشرق الأوسط في ظل المخاوف من اتساع رقعة حرب غزة.

وقال تورك في بيان “أشعر بقلق عميق إزاء الخطر المتزايد لاندلاع صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، وأناشد جميع الأطراف، إلى جانب الدول ذات النفوذ، التحرك بشكل عاجل لتهدئة الوضع الذي أصبح خطيراً للغاية”.

وأضاف “يجب بذل كل جهد، وأعني كل شيء ممكن، لتجنب تفاقم هذا الوضع إلى الهاوية التي لن تؤدي إلّا إلى عواقب أكثر فظاعة على المدنيين”.

وأوضح تورك “يجب أن تكون حقوق الإنسان، وأولاً وقبل كل شيء حماية المدنيين، على رأس الأولويات”.

ومضى يقول “لقد تحمّل المدنيون، ومعظمهم من النساء والأطفال، خلال الأشهر العشرة الماضية ألماً ومعاناة لا يطاقان نتيجة للقنابل والأسلحة”.

(أ ف ب)

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  1. يقول محمد- الجزائر:
    أغسطس 5, 2024 الساعة 2:39 م

    صمت دهرا ونطق كفرا

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  2. يقول ابن آكسيل:
    أغسطس 5, 2024 الساعة 4:40 م

    كالعادة : الصهاينة يغتالون قائد كبير فتتحرك المنظومة ” المتكاملة الظالمة ” لضمان التهدئة و تجنب التصعيد و ينسى الجميع المغتال ……! و يعود الصهاينة إلى نفس العملية مرة و مرات و تتحرك نفس المكينة الجهنمية لتفادي التصعيد ………! ههها ……نفس الاستراتيجية منذ 67 سنة ………!

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