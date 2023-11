الأمم المتحدة تدعو لوقف الحرب على مستشفيات غزة وتعتبر قرار تعليق القتال 4 ساعات يوميا “قاسيا”- (فيديو)

“القدس العربي”: طالب مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بوقف الحرب الإسرائيلية على مستشفيات قطاع غزة.

وكتب غريفيث، في تدوينة عبر منصة “إكس”، أن “التقارير المروعة عن قصف مستشفى الشفاء في غزة اليوم تؤكد تعرض حياة آلاف المرضى والعاملين والنازحين للخطر”.

وأضاف المسؤول الأممي أنه “في إطار القانون الإنساني الدولي، يجب حماية المستشفيات”.

واختتم بالقول: “كما قلت سابقاً، يجب أن تتوقف أعمال الحرب في أماكن الرحمة والمستشفيات بغزة، بل يجب ألا تحدث أساساً”.

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي بزعم “وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين” فيه، وهو ما نفته حكومة غزة مرارا.

وفي سياق متصل، اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، قرار إسرائيل تعليق الهجمات لمدة 4 ساعات يوميا للسماح للمدنيين في شمال غزة بالمغادرة بأنه “ساخر وقاسٍ للغاية”.

وقالت في تصريح أدلت به للصحافيين، الجمعة، في أديليد الأسترالية، “هناك قصف مستمر على قطاع غزة، هذه القطعة الصغيرة من الأرض حيث الناس محاصرون والدمار هائل”.

وأضافت “يتم إسقاط 6 آلاف قنبلة أسبوعيا على غزة، لن يكون هناك عودة إلى الوراء بعد ما فعلته إسرائيل بالقطاع”.

وأوضحت “وقف إطلاق النار لمدة 4 ساعات للسماح للناس بالتنفس وتذكيرهم كيف ستكون الحياة دون قصف قبل أن نبدأ بالقصف مرة أخرى (..) هذا أمر ساخر وقاسٍ للغاية”.

UN Special Rapporteur on Palestine, Francesca Albanese, criticised Israel’s new four-hour-long humanitarian pauses in northern Gaza by describing them as “very cynical and cruel” and saying that they are only “curing the symptoms”. pic.twitter.com/bAP4ZDDiWM

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 10, 2023