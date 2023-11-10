الأمم المتحدة تدعو لوقف الحرب على مستشفيات غزة وتعتبر قرار تعليق القتال 4 ساعات يوميا “قاسيا”- (فيديو)

“القدس العربي”: طالب مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بوقف الحرب الإسرائيلية على مستشفيات قطاع غزة.

وكتب غريفيث، في تدوينة عبر منصة “إكس”، أن “التقارير المروعة عن قصف مستشفى الشفاء في غزة اليوم تؤكد تعرض حياة آلاف المرضى والعاملين والنازحين للخطر”.

وأضاف المسؤول الأممي أنه “في إطار القانون الإنساني الدولي، يجب حماية المستشفيات”.

واختتم بالقول: “كما قلت سابقاً، يجب أن تتوقف أعمال الحرب في أماكن الرحمة والمستشفيات بغزة، بل يجب ألا تحدث أساساً”.

Acts of war in places of grace must stop. #Gaza pic.twitter.com/pDGrBSpeyq — Martin Griffiths (@UNReliefChief) November 10, 2023

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي بزعم “وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين” فيه، وهو ما نفته حكومة غزة مرارا.

الهدن اليومية

وفي سياق متصل، اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، قرار إسرائيل تعليق الهجمات لمدة 4 ساعات يوميا للسماح للمدنيين في شمال غزة بالمغادرة بأنه “ساخر وقاسٍ للغاية”.

وقالت في تصريح أدلت به للصحافيين، الجمعة، في أديليد الأسترالية، “هناك قصف مستمر على قطاع غزة، هذه القطعة الصغيرة من الأرض حيث الناس محاصرون والدمار هائل”.

وأضافت “يتم إسقاط 6 آلاف قنبلة أسبوعيا على غزة، لن يكون هناك عودة إلى الوراء بعد ما فعلته إسرائيل بالقطاع”.

وأوضحت “وقف إطلاق النار لمدة 4 ساعات للسماح للناس بالتنفس وتذكيرهم كيف ستكون الحياة دون قصف قبل أن نبدأ بالقصف مرة أخرى (..) هذا أمر ساخر وقاسٍ للغاية”.

UN Special Rapporteur on Palestine, Francesca Albanese, criticised Israel’s new four-hour-long humanitarian pauses in northern Gaza by describing them as “very cynical and cruel” and saying that they are only “curing the symptoms”. pic.twitter.com/bAP4ZDDiWM — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 10, 2023

وأعلن البيت الأبيض، الخميس، أن إسرائيل وافقت على وقف هجماتها في شمال قطاع غزة لمدة 4 ساعات يوميا، رغم أن هذه الخطوة تنفذها إسرائيل منذ أيام بالفعل لإجبار السكان على النزوح إلى الجنوب.

طوابير الخبز

قال متحدث أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، إنه بينما يزداد نقص الغذاء خصوصا في شمال غزة، فإن “الناس يتعرضون للغارات الجوية أثناء انتظارهم في طوابير الخبز لساعات”.

ولفت دوجاريك إلى تزايد النقص الغذائي في شمال غزة، موضحًا أنه لم يتم تسليم أي مساعدات إلى هناك منذ 8 أيام.

وأوضح أنه لا مخابز مفتوحة في شمال القطاع لعدم توفر الوقود، ولا يوجد سوى 9 مخابز في الخدمة في جنوبه.

وأردف “يتعرض الناس للغارات الجوية أثناء انتظارهم في طوابير الخبز لساعات طويلة”، لافتاً إلى أن المواد الغذائية الأساسية كانت شبه معدومة.

وتابع “نواصل الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، ولكي يكون هذا فعالا، يجب أن يتم تنفيذه بطريقة منسقة”.

(الأناضول)