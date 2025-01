الأمم المتحدة تدعو السلطة الفلسطينية إلى العودة عن قرار وقف عمل قناة الجزيرة- (تدوينة)

جنيف: دعت الأمم المتحدة الخميس السلطة الفلسطينية الى العودة عن قرارها وقف عمل شبكة الجزيرة القطرية على خلفية اتهامها بـ”التحريض على التمرد”.

وأعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عبر منصة إكس عن “قلق عميق حيال تعليق السلطة الفلسطينية نشاطات الجزيرة ومراسليها في الضفة الغربية، في ظل توجّه مقلق بقمع حرية الرأي والتعبير”

أضاف “نحضّ السلطة الفلسطينية على عكس المسار واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي”.

