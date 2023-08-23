سياسة | عربي | سوريا

الأمم المتحدة تدعو لزيادة تقديم المساعدات إلى سوريا

منذ 5 دقائق

المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون

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نيويورك: قالت الأمم المتحدة إن الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية المرسلة إلى سوريا منخفضة للغاية، وطالبت بتكثيف الجهود لزيادة المساعدات إلى هذا البلد.
جاء ذلك على لسان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت، الأربعاء، لبحث الوضع الإنساني في البلد العربي.
وأوضح بيدرسون أن العملية السياسية في سوريا “متعثرة”، وأنه لن يكون من الممكن لهذا البلد تحسين وضعه الاقتصادي مع استمرار الصراع.
وأكد أنه مع استمرار الصراع لن يكون بالإمكان حل مشكلات النازحين والمعتقلين والمفقودين والمختطفين وانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب.
وأشار بيدرسون إلى أهمية استمرار الأمم المتحدة وشركائها في إيصال مساعداتهم عبر الحدود إلى السوريين.
(الأناضول)

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