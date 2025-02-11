الأمم المتحدة: تدفقات المساعدات إلى غزة زادت منذ وقف إطلاق النار

جنيف: قال مسؤولون من الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن تدفقات المساعدات إلى غزة زادت بشكل كبير منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني بما في ذلك مواد مثل الخيام التي كانت تواجه قيودا إسرائيلية في السابق.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أمس الاثنين إرجاء إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته الحركة بالانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مما ينذر بتجدد اندلاع الصراع بعد حرب دامت نحو 15 شهرا.

وقالت حماس إن الانتهاكات تضمنت منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة كما هو منصوص عليه في الاتفاق، مثل 60 ألف بيت متنقل و200 ألف خيمة بالإضافة إلى معدات ثقيلة لإزالة الأنقاض والوقود.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في مؤتمر صحافي في جنيف ردا على سؤال حول عمليات تسليم المساعدات الحالية إلى غزة “تمكنا من توسيع نطاق العمليات الإنسانية بشكل كبير من خلال توفير الغذاء والإمدادات الطبية والمأوى وغيرها من المساعدات خلال فترة وقف إطلاق النار”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤولون عن المساعدات إن هناك عراقيل تحول دون إدخال بعض المواد مثل معدات الإيواء التي قالت إسرائيل إنها قد تكون ذات استخدام مزدوج لأغراض مدنية وعسكرية.

وأطلق الفلسطينيون مناشدات للحصول على مساعدات طارئة بمليارات الدولارات مثل وحدات لإيواء من شردتهم الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وحدة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشرف على إدخال المساعدات إلى غزة، في بيان إن أكثر من 100 ألف خيمة دخلت القطاع منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وعندما سُئل عما إذا كانت القيود التي فرضتها إسرائيل على “الاستخدام المزدوج” لا تزال سارية، أحال لايركه السؤال إلى السلطات الإسرائيلية.

وقالت إيديم ووسورنو، مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنه على الرغم من تحسن إمدادات المساعدات منذ وقف إطلاق النار، لكنها لا تفي بالاحتياجات على الأرض.

وأضافت في كلمة أمام تجمع من الدبلوماسيين المقيمين في جنيف “لن نتمكن أبدا من تلبية الاحتياجات في الوقت الحالي. غزة مدمرة تماما، والبنية الأساسية ليست موجودة. سنبذل قصارى جهدنا. الشاحنات ليست سوى قطرة في محيط”.

وحذر رئيس التنسيق في المجلس الدولي للمنظمات التطوعية في الاجتماع نفسه من أن تدفق المساعدات قد يصبح مهددا إذا لم تلتزم كل الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار.

