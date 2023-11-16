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الأمم المتحدة: تدمير آخر مطحنة للقمح في غزة.. وتفشي الأمراض والجوع حتمي

16 - نوفمبر - 2023

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جنيف: قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الخميس إن تفشي الأمراض والجوع يبدو “حتميا” في غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع على القطاع المكتظ بالسكان.

وأضاف تورك في إحاطة غير رسمية للدول في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بعد زيارة للشرق الأوسط “يبدو أن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع أمر حتمي”.

كما أعلن مكتب الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، تدمير آخر مطحنة للقمح متبقية في قطاع غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الخميس، إن “مطحنة السلام” في دير البلح بوسط قطاع غزة، تعرضت للقصف والتدمير في هجوم، بدون ذكر مصدر التقرير.

وأوضحت الوكالة أن “هذه كانت آخر مطحنة عاملة في غزة، ويعني تدميرها أن الدقيق المنتج محليا لن يكون متاحا في غزة في المستقبل القريب”.

ومنذ أكثر من أسبوع، لم يتم تشغيل أي مخابز في مدينة غزة وشمالها بسبب نقص الوقود والمياه ودقيق القمح والأضرار الهيكلية، فيما لم يعد دقيق القمح متوفراً في الأسواق المحلية.

(وكالات)

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