سياسة | دولي

الأمم المتحدة تدين الغارة الإسرائيلية “غير المشروعة” في طولكرم الخميس

4 - أكتوبر - 2024

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القدس المحتلة: دانت الأمم المتحدة الجمعة الغارة “غير المشروعة” التي شنّها سلاح الجو الإسرائيلي واستهدفت مخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة الخميس، وأسفرت عن استشهاد 18 شخصا على الأقل بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيان إن “الغارة جزء من نمط مثير للقلق للغاية من الاستخدام غير المشروع للقوة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية خلال عمليات عسكرية في الضفة الغربية والتي تسببت في أضرار واسعة النطاق للفلسطينيين وأضرار كبيرة للمباني والبنية التحتية”.

(أ ف ب)

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  1. يقول نجمة:
    أكتوبر 4, 2024 الساعة 8:11 م

    و هل هناك غارات مشروعة و غير مشروعة ؟ ما هذا المنكر ؟ ما هذا الذل يا امتنا !

    رد

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