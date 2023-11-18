الأمم المتحدة “تدين بشدة” قتل الأبرياء في مدرسة الفاخورة بغزة- (تدوينه)

نيويورك: أدان المكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، السبت، قصف المدارس الأممية والقتل المستهدف للفلسطينيين الأبرياء، الذين يحتمون بمدرسة الفاخورة، في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وكتب المكتب الأممي، في تدوينة على حسابه عبر منصة ” إكس”، إننا “ندين بشدة” قصف مدارس الأمم المتحدة والقتل المستهدف للفلسطينيين الأبرياء الذين يحتمون بمدرسة الفاخورة، في مخيم جباليا بغزة.

وأضاف المكتب: “أوقفوا القتل الآن، وليتوقف إطلاق النار الآن!!”.

يدين المكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان بشدة قصف مدارس الأمم المتحدة والقتل المستهدف للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء الذين يحتمون بمدرسة #الفاخورة في مخيم جباليا للاجئين في #غزة. أوقفوا القتل الآن. ليتوقف إطلاق النار الآن!! pic.twitter.com/1qj5jfq91d — UNFPA Arabic (@UNFPA_Arabic) November 18, 2023

وفي وقت سابق السبت، استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي لمدرسة الفاخورة، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، في مخيم جباليا.

وقالت مصادر طبية ومحلية فلسطينية، للأناضول، إن “الجيش الإسرائيلي قصف مدرسة الفاخورة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات في المدرسة”.

وتعليقا على قصف مدرسة الفاخورة، قالت حركة “حماس”، السبت، إن إسرائيل “ستحاسب على المجزرة” التي “ارتكبها الاحتلال عن سبق إصرار وترصد، وبضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، وبعجز وصمت معيب من المجتمع الدولي”.

ومنذ 43 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء الجمعة.

(الأناضول)