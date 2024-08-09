الأمم المتحدة تدين دعوة سموتريتش لتجويع مليوني فلسطيني بغزة

جنيف: أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بشدة، دعوة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

جاءت إدانة تورك على لسان متحدث مفوضية حقوق الإنسان جيريمي لورانس، الجمعة، في مؤتمر صحافي أسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وأشار تورك إلى أنه أصيب بالصدمة والفزع من كلمات سموتريتش عن تجويع الفلسطينيين بغزة من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وقال: “أدين بشدة هذه الكلمات التي تحرض على الكراهية ضد المدنيين الأبرياء”.

وشدد على أن استخدام تجويع المدنيين وسيلة حرب وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني يعد “جريمة حرب”.

ولفت إلى أن مثل هذه التصريحات المباشرة والعامة تحمل خطر إثارة جرائم وحشية أخرى.

وتابع: “يجب أن تنتهي مثل هذه التصريحات، لا سيما التي يدلي بها المسؤولون، ويجب التحقيق فيها، وإذا تبين أنها تشكل جريمة، فيجب محاكمة أصحابها ومعاقبتهم”.

وكرر تورك دعوته لوقف إطلاق النار في غزة، مذكِّرا بأنه ينبغي إطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

والاثنين، اعتبر سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، أن موت مليوني فلسطيني في غزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا” لإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)





