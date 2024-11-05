الأمم المتحدة ترد على إعلان إسرائيل إنهاء الاتفاقية مع “الأونروا”

نيويورك: رد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إعلان إسرائيل بأنها ستنهي الاتفاقية التي تسهل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، المزود الرئيس للمساعدات في غزة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن غوتيريش أكد يوم الإثنين أن الأونروا أساسية ولا يوجد بديل عنها.

وأرسلت إسرائيل رسالة تخطر الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها ستنهي الاتفاقية التي تسمح للأونروا بالعمل في الأراضي الفلسطينية، والتي كانت سارية المفعول منذ نهاية حرب يونيو/ حزيران.1967

وتأتي الرسالة بعد اعتماد البرلمان الإسرائيلي لقانونين يحظران على الأونروا العمل في الأراضي الفلسطينية، وسيدخلان حيز التنفيذ بعد 90 يوما.

وأشار دوجاريك إلى أنه إذا تم تطبيق القانونين بالكامل وأصبح من المستحيل على الأونروا العمل، فستكون إسرائيل مسؤولة عن توفير المواد والخدمات الإنسانية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى التعليم والرعاية الصحية.

وأضاف المتحدث: “من الواضح أن محامينا ومحامي الأونروا يقومون بدراسة الرسالة عن كثب”.

(أ ب)