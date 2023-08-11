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الأمم المتحدة: تضرر أكثر من 20 مليون شخص من أزمة الجوع في السودان

منذ 44 دقيقة

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فيينا: أدى القتال في السودان إلى أزمة جوع شديدة يعاني منها 20.3 مليون شخص، وفقا لبيان من برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة.
ويعاني حوالي 6.3 مليون شخص، من سكان البلاد البالغ تعدادهم 46 مليون نسمة، من نقص في الغذاء يهدد الحياة، حسبما ذكر إيدي رو، ممثل برنامج الأغذية العالمي في السودان.
واتسع نطاق الصراع منذ اندلاعه في نيسان/ أبريل، وزادت الصعوبات التي تحول دون توصيل المساعدات الإنسانية الضرورية للحياة، وفقا لما ذكر رو في بث مصور من بور سودان.
ودعا المسؤول الأممي طرفي الصراع إلى تسهيل توصيل المساعدات.
ونجح برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي، لأول مرة، في توصيل الغذاء إلى إقليم غرب دارفور الذي تضرر بشكل خاص.
ووصف رو الوضع في غرب ووسط دارفور بأنه “كارثي”، مشيرا إلى أن أغلب الرجال في القرى بغرب دارفور لقوا حتفهم أو أصيبوا أو اختفوا، تاركين الأسر تلقى مصيرها.
(د ب أ)

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