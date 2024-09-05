الأمم المتحدة: تضرر نصف مليون سوداني جراء السيول والأمطار

نيويورك: أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا”، الخميس، تضرر نحو نصف مليون سوداني جراء السيول والأمطار في البلد العربي منذ يونيو/ حزيران الماضي.

وأفاد المكتب الأممي في بيان، بأن التقديرات تشير إلى أن 491 ألفا و100 شخص (88.600 أسرة) تضرروا بالأمطار الغزيرة والسيول في 63 منطقة ضمن 15 ولاية بالسودان منذ بداية هطل الأمطار في يونيو الماضي.

وتابع “يشمل ذلك ما يقدر بنحو 143 ألفا و200 شخص نزحوا”.

وأضاف أن الولايات الأكثر تضررا هي شمال دارفور (غرب)، والبحر الأحمر (شرق)، والشمالية (شمال)، وجنوب دارفور (غرب)، ونهر النيل (شمال).

وذكر البيان أن 35 ألفا و518 منزلا انهارت كليا، وتضرر نحو 44 ألفا و993 منزلا جزئيا.

وبلغت حصيلة وفيات السيول والأمطار في البلاد 173 منذ يونيو الماضي، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة السودانية في 29 أغسطس/ آب الماضي.

وتتزامن الكوارث الطبيعية والصحية هذا العام مع استمرار المعاناة جراء حرب متواصلة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، وخلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتزايد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

(الأناضول)