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الأمم المتحدة تعبّر عن قلقها العميق بعد مقتل 45 جندياً من الجيش اللبناني في الحرب بين إسرائيل و”حزب الله”

26 - نوفمبر - 2024

في موقع غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا للجيش اللبناني في العامرية جنوب لبنان في 24 نوفمبر 2024. ا ف ب

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نيويورك: قالت الأمم المتحدة إنها “قلقة للغاية” من التصعيد المستمر في “الأعمال العدائية” بين القوات الإسرائيلية ومسلحي “حزب الله”، وأعربت عن قلقها من الهجمات العديدة على القوات المسلحة اللبنانية التي أفادت بمقتل 45 من جنودها.

وأعلن الجيش اللبناني “عدم مشاركته” في الأعمال العدائية المستمرة بين إسرائيل و”حزب الله”، حسبما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الإثنين.

وقال دوجاريك إن منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان، جانين هينيس-بلاسخارت، كانت في إسرائيل يوم الإثنين لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي أنهى حرب 2006 بين إسرائيل و”حزب الله”.

ويطلب القرار من الجيش اللبناني نشر قواته في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، وهي أراض لا تزال تحت سيطرة “حزب الله”.

وأشار دوجاريك إلى أن السلطات اللبنانية أفادت بمقتل 250 شخصاً في المتوسط أسبوعياً، في نوفمبر/تشرين الثاني، ما رفع حصيلة القتلى إلى أكثر من 3700 منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

(أ ب)

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