الأمم المتحدة تعرب عن “قلقها الشديد” إثر الغارة على بيروت وتدعو إلى “وقف التصعيد”

نيويورك: أعربت الأمم المتحدة الجمعة، عن “قلقها الشديد” إزاء الوضع في لبنان، ودعت إلى “وقف التصعيد” والتزام “أقصى درجات ضبط النفس” وذلك بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت لاستشهاد قيادي عسكري بارز في حزب الله.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “نحن قلقون بشدة بشأن التصعيد المكثف حول الخط الأزرق، بما في ذلك الضربة الدامية التي وقعت اليوم في بيروت. وندعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد على الفور. ويجب على الجميع التزام أقصى درجات ضبط النفس”.

(أ ف ب)