سياسة | دولي

الأمم المتحدة تعرب عن “قلقها الشديد” إثر الغارة على بيروت وتدعو إلى “وقف التصعيد”

20 - سبتمبر - 2024

ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة

حجم الخط
0

نيويورك: أعربت الأمم المتحدة الجمعة، عن “قلقها الشديد” إزاء الوضع في لبنان، ودعت إلى “وقف التصعيد” والتزام “أقصى درجات ضبط النفس” وذلك بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت لاستشهاد قيادي عسكري بارز في حزب الله.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “نحن قلقون بشدة بشأن التصعيد المكثف حول الخط الأزرق، بما في ذلك الضربة الدامية التي وقعت اليوم في بيروت. وندعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد على الفور. ويجب على الجميع التزام أقصى درجات ضبط النفس”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

نتنياهو: حزب الله بصدد “فهم الرسالة” بأن عليه الابتعاد عن الحدود
منذ 6 ساعات
خلال 40 دقيقة.. إسرائيل تشن أكثر من 50 غارة على جنوب لبنان- (صور وفيديو)
21 - سبتمبر - 2024
مسؤول محلي بمستوطنات شمال إسرائيل: طُلب منا الاستعداد لأيام “صعبة”
21 - سبتمبر - 2024
ميقاتي يطالب المجتمع الدولي بموقف واضح من مجازر إسرائيل
21 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية