التحقيق الداخلي في مخالفات موظفي الأونروا يكشف عن نوع من التورط لتسعة موظفين من مجموع 19

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: أعلن فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، الإثنين، أن التحقيق الداخلي الذي قامت به الأمم المتحدة حول اتهام عدد من موظفي وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) بالتورط في الهجوم الذي شنته فصائل المقاومة يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر على إسرائيل قد اكتمل وقدم التقرير “السري” إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، كما قدمت منه نسخ للدول المانحة.
وقال حق، نقلا عن بيان صادر عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية اليوم الإثنين، إن التحقيق الذي أجراه المكتب – وهو أعلى جهة تحقيق في المنظمة – في قضية 19 موظفا محليا يعملون مع الأونروا، قد اكتمل، وأجاب عن الادعاءات فيما يتعلق بمزاعم مشاركتهم في هجمات أكتوبر.
وذكر البيان أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية توصل إلى نتائج تتعلق بـ 19 من موظفي الأونروا اتهمتهم إسرائيل بالتورط في تلك الهجمات. إلا أن الدلائل لم تكن حاسمة. وأوضح أنه “في واحدة من الحالات، لم يحصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية على أي دليل يدعم الادعاء ضد الموظف، وفي تسع حالات أخرى، كانت الأدلة التي حصل عليها المكتب غير كافية لدعم الادعاء ضد الموظفين. إلا أن هناك بعض الدلائل تشير إلى نوع من التورط في العملية من قبل تسعة موظفين، وأن موظفي الأونروا هؤلاء “ربما شاركوا” في الهجمات المسلحة التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وسيتم إنهاء توظيف هؤلاء الأفراد خدمة لمصلحة الوكالة”، وفقا للبيان.
وجاء في البيان: “إن أولوية الوكالة هي مواصلة الخدمات المنقذة للحياة والخدمات الحيوية للاجئي فلسطين في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة، وخاصة في مواجهة الحرب المستمرة وعدم الاستقرار وخطر التصعيد الإقليمي”.
وأضاف البيان: “إن الأونروا ملتزمة بمواصلة التمسك بالمبادئ والقيم الأساسية للأمم المتحدة، بما في ذلك المبدأ الإنساني المتمثل في الحياد، وبضمان التزام جميع موظفيها بسياسة الوكالة بشأن الأنشطة الخارجية والسياسية”.
وكانت مراجعة مستقلة على مستوى الوكالة أجرتها ثلاثة مراكز بحثية مرموقة تحت قيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا قد خلصت في نيسان/أبريل الماضي إلى أن الأونروا “تمتلك نهجا أكثر تطورا تجاه الحياد من كيانات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية المماثلة الأخرى”. وقد بدأت الوكالة بتنفيذ توصيات المراجعة وهي ملتزمة بها بشكل كامل.
وقد انهالت الأسئلة بغالبيتها على نائب المتحدث الرسمي حول طرق جمع المعلومات ولماذا لم تقدم إسرائيل الدلائل للأمم المتحدة ولماذا لم يتمكن المكتب من مقابلة المتهمين وكيف استند على معلومات قدمتها إسرائيل فقط.
وردا على سؤال “القدس العربي” حول ما إذا كانت الوكالة ستعتذر للمتهمين الأبرياء الذين جمدت عقودهم من اليوم الأول، وتعيدهم إلى وظائفهم وتدفع مخصصاتهم بأثر رجعي، قال حق: “نحن نقوم بتقييم الخطوات التي يجب اتخاذها. وكما قلت للتو، في تلك الحالات، سيتم اتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب، بما يتوافق مع أنظمة وقواعد الأونروا”.
وفي سياق آخر في ذات المؤتمر الصحافي، سألت “القدس العربي” السيد حق لماذا أتى على ذكر مهاجمة مدرستين في غزة لكنه لم يذكر أن هناك 40 فلسطينيا قتلوا في الهجومين كما قتل 9 فلسطينيين في هجمات على طولكرم. وكما قال دومينيكو (منسق الشؤون الإنسانية) فإن أخطر ما في هذه الحرب هو أن تكون محصناً ضد الرعب. وهذا يعني أن قتل 40 فلسطينياً يصبح لا شيء. لا بأس أن نتحدث عن مهاجمة المدارس، لكننا لا نتحدث عن الضحية. هل أصبحت محصناً ضد الرعب يا سيد حق أنت وكبار المسؤولين؟”، فقال نائب المتحدث الرسمي: “نحن لسنا محصنين ضد الرعب، ولهذا السبب أقضي قدرا كبيرا من الوقت في كل إحاطة إعلامية للحديث عن الوضع في غزة. وفي الواقع، فإن غالبية الكلمات التي استخدمتها في أي من الإحاطات الإعلامية منذ تشرين الأول/أكتوبر كانت حول الوضع في غزة. هذا على الرغم من حقيقة أنه، كما تعلمون، هناك العديد من الأشياء الفظيعة التي تحدث في جميع أنحاء العالم، في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي هايتي وأماكن أخرى. لذلك، نحن قلقون للغاية بشأن هذا الأمر، ونحاول تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات. إن الإحاطة الإعلامية طويلة جدًا، لذلك لا يمكننا تقديم قدر شامل من المعلومات حول جميع الأحداث التي وقعت. ولكننا نتابعها جميعًا، ونطالب بالمحاسبة عليها جميعًا”.
ورد المتحدث على سؤال لـ”القدس العربي” حول تصريح وزير المالية الإسرائيلي، بيتسائيل سموتريتش، أن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا” لإعادة الأسرى الإسرائيليين.، بأن هذا التصريح “خاطئ تماما. ولا يوجد سبب يبرر قتل أي مدني في أي مكان”.
على الأمم المتحدة العنصرية المنافقة التي تكيل بمكيالين العار والبوار والخسران المبين بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم جميعا شر انتقام ✌️🇵🇸☹️💪🐒🚀🚩🐒
ههه الأمم المتحدة صارت لعبة بيد عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي تحركها لصالح عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚩🚀
التعويل على الامم المتحدة هو الحماقة بعينها
لو بشوف بعينيي، ما بصدق.
يتهموا جيشهم المجرم الوغد اللي قتل ونهب وسرق اموال ومجوهرات وذكريات وحياة كل أهل مدينة غزة…💔😰🇵🇸
الفضفضة شيء، وتشخيص العيوب في أي خدمة/وظيفة/مهنة شيء آخر، وإيجاد الحلول لتحسين جودة وكفاءة الخدمة/الوظيفة/المهنة، شيء آخر مختلف تماماً،
نحن في حاجة إلى مثال عملي عن معنى وكيف تتم عملية (ظلم) إدارة وحوكمة الأمم المتحدة،
بداية من (موظفي)، الأونروا، لصالح التغطية على تقصير/غش/فساد بسبب الشفاعة والمحسوبية أو الواسطة في تعيين (موظف ومسؤول) الكيان الصهيوني، من خلال مفهوم (شعب الرّب المُختار) أو مفهوم (آل البيت)،
في حصر حجز كرسي الإدارة والحوكمة في أداء الوظيفة، الواجب، مهنة بيروقراطية (الديمقراطية)، لهما،
لأن لولا تقصيره، لما نجحت (حماس)، رغم الحصار الكامل بعد 2005،
في بناء كل ما أحتاج التخطيط إلى (طوفان الأقصى) لينجح في يوم 7/10/2023، بعد استلام الحكم نتيجة إنتخابات في 2006،
تعليقاً على ما ورد من تفاصيل تحت عنوان (التحقيق الداخلي في مخالفات موظفي الأونروا يكشف عن نوع من التورط لتسعة موظفين من مجموع 19) https://www.alquds.co.uk/?p=3381097
فهي مثال عملي عن معنى فوضى قول (الجنون فنون)، وتبرير مفهوم لا حياء ولا خجل، عن عمد وقصد في نشر لا أخلاقية أو إحترام أو إلتزام بمعنى المعاني لقاموس أي لغة أو خلاصة حكمة أي مجتمع،
كما برّر الأكاديمي الفرنسي (بيير لوي ريمون) في جريدة القدس العربي، البريطانية، في سياق ما يحدث فيها من فوضى وجنون بسبب (سوء استغلال) جريمة الطعن والقتل في مدرسة الرقص (الأطفال)،
كما استغل الفرنسي مدح من زاوية رؤية تحت عنوان (آية ناكامورا والحرس الجمهوري والقيم) https://www.alquds.co.uk/?p=3381163
أين المشكلة إذن، في ثقافة بريطانيا أم ثقافة فرنسا أم ثقافة الغرب في إعادة الإعمار ما بعد 1945، بشكل عام؟!
في سياق ما يحدث، (بنغلاديش) هروب حسينة عام 2024، مثل هروب زين العابدين بن علي من (تونس)، والحمدلله،
في إنتظار هروب كل (ظالم) بداية من (نتنياهو)،
الذي دُعي إلى حفل افتتاح الأولمبياد من الرئيس الفرنسي، بكل وقاحة، رغم كل جرائم (الظلم)، من الكيان الصهيوني؟!
إن شاء الله، هذه المرّة، هناك إنتاج لمُنتَج مختلف،
وأقصد ما ورد من تفاصيل تحت عنوان (“التعاون الإسلامي” تدعو لاجتماع استثنائي الأربعاء لبحث “جرائم” إسرائيل) https://www.alquds.co.uk/?p=3380935
شكراً أخي عبد الحميد صيام. وهل ستعود الأمر لطبيعتها أم أن تورط تسعة موظفين يعني معاقبة جماعية لمنظمة الأنروا! وبماذا يختلف تصريح سيموتريتش عن ماقاله النازيين بالله عليكم!
لا يعقل لأي دولة من العالم الثالث أن تشن حرب على العالم الحر يمنحها معظم ميزانيتها ورواتب موظفيها ويغنيها عن فرض ضرائب بل ويبني لها مدارس ومستشفيات وشبكات مياه وكهرباء وإتصالات ويمنحها أيضا تصاريح عمل مئات آلاف من مواطنيها لديه وتصاريح علاج آلاف من مواطنيها بمستشفياته، لكن دويلة محور إيران بقطاع غزة شنت غزوة 7 أكتوبر بأمر حرس ثوري ولي فقيه فقطع العالم الحر وإسرائيل تمويل الدويلة ومواطنيها ولم يعد هناك رواتب وكهرباء ومياه واتصالات وتصاريح عمل وعلاج ولا حتى منازل ومدارس ومستشفيات وأي بنية تحتية.
حقيقة أشكرك على ما تُصر أن تطرحه من زاوية رؤية غريبة عجيبة، في مفهوم الدولة، أو مفهوم العدل، أو مفهوم حق الإدارة والحوكمة على أرض الواقع يا تيسير خرما
تيسير خرما@:
تريد تقول إسرائيل من العالم الحر؟
لا اعرف ان كان هناك طريقة ما لزرع غدة الكرامة او النخوة عند شخص تم استئصالها منه بمحض ارادته. وفي نفس الوقت لا اعرف عن شعب تحرر من الاستعمار دون قتال، طبعا اتحدث عن الوضع الطبيعي الذي تثور فيه الشعوب ضد محتليها، ولا اتحدث عن شرائح مجتمعية بحاجة لاقناعها ان هناك احتلالا وان هناك شعبا بأكمله تحت الاحتلال. اعتقد ان تحرير الارض سيكون مهمة، رغم صعوبتها، اهون بكثير من اقناع شخص لا يؤمن بحقه بأمر التحرير لانه مقتنع بداخله ان الاحتلال شيئ جميل. هذا يذكرني بالفرق بين عبيد الحقول وعبيد القصور في امريكا. كان عبيد الحقول كلما حاولوا التمرد على مستعبديهم يصطدموا بعييد القصور الذين ارتضوا بالعيش في قصور اسيادهم ولم يعودوا يقتنعوا بأنهم مسلوبي الحرية حتى اصبحوا فوق ذلك مسلوبي الارادة ومسلوبي الرأي ومسلوبي التفكير.
بداية من (موظفي)، الأونروا، لصالح التغطية على تقصير/غش/فساد بسبب الشفاعة والمحسوبية أو الواسطة في تعيين (موظف ومسؤول) الكيان الصهيوني، من خلال مفهوم (شعب الرّب المُختار) أو مفهوم (آل البيت)، التي رفضت إصدار دستور، واعتبرت رمزية العلم، لتحديد حدود غير منطقية ولا موضوعية،
ومع ذلك يتم حصر حجز كرسي الإدارة والحوكمة في أداء الوظيفة، الواجب، مهنة بيروقراطية (الديمقراطية)، لهما،
لأن لولا تقصيرهما، لما نجحت (حماس)، رغم الحصار الكامل بعد 2005،
في بناء كل ما أحتاج التخطيط إلى (طوفان الأقصى) لينجح في يوم 7/10/2023، بعد استلام الحكم نتيجة إنتخابات في 2006،
وتعليقاً على ما ورد من تفاصيل تحت عنوان (التحقيق الداخلي في مخالفات موظفي الأونروا يكشف عن نوع من التورط لتسعة موظفين من مجموع 19) https://www.alquds.co.uk/?p=3381097
فهي مثال عملي عن معنى فوضى قول (الجنون فنون)، وتبرير مفهوم لا حياء ولا خجل، عن عمد وقصد في نشر لا أخلاقية أو إحترام أو إلتزام بمعنى المعاني لقاموس أي لغة أو خلاصة حكمة أي مجتمع،
الهجمة على الاونروا هدفها واضح وهو دفن الشاهد الدولي على النكبة اعتقادا من المجرم ان قتل الشاهد يعني انتفاء الجريمة. من الواضح ان الكيان لم يتعلم من التجارب الاستعمارية التي سبقته ولم يدرك ان هناك حتمية لنهايته وطي صفحته كما انتهت حقب استعمارية اطول منه مدة، واقوى منه. لكن للاسف، هناك من ابناء جلدتنا من لا يخفي تعاطفه مع الكيان، ولا يتورع عن اتهام المقاومة بجلب المصائب على غزة، ويعيب عليها التحالف مع ما يسميه “نظام الملالي” وكأنه يريد ان يقنعنا انه يتحالف مع نظام الملائكة مع انه بذلك يدافع عن اكثر الكيانات خسة واجراما، وهو في الاوضاع العادية يجب ان يكون مدعاة للخجل وليس للمجاهرة بالمواقف المعيبة.