الأمم المتحدة تعلن الإفراج عن موظفين مختطفين منذ 18 شهرا في اليمن

صنعاء- ” القدس العربي”: أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة المقيم في اليمن، ديفيد غريسلي، اليوم الجمعة، الإفراج عن خمسة من موظفي الأمم المتحدة (أربعة منهم يمنيون)، تم اختطافهم في محافظة أبين جنوبي اليمن في 11 فبراير/ شباط 2022 من قبل عناصر محسوبة على تنظيم القاعدة.

وقال غريسلي في بيان: «قضى الزملاء الأربعة المحليون والدوليون 18 شهرا في الأسر، ولقد سعدت للغاية عندما رأيت بنفسي أن الزملاء اليمنيين الأربعة بصحة جيدة عندما سافرت معهم إلى عدن من المكلا اليوم».

وأضاف: «الخمسة من موظفينا يتلقون الدعم ومعنوياتهم جيدة وعلى اتصال بعائلاتهم».

وأعرب عن الشكر «للحكومة اليمنية والآخرين (لم يوضح من هم) الذين ساعدوا في تأمين إطلاق سراح زملائنا في الأمم المتحدة وساهموا في الحفاظ على صحتهم خلال هذه الفترة الطويلة في الأسر».

وقال: «بينما تشعر أسرة الأمم المتحدة في اليمن بالارتياح لأن زملاءها أصبحوا أحرارا فإننا نتذكر أيضا أن موظفين آخرين من الأمم المتحدة لا يزالون محتجزين في اليمن ونحن نتضامن معهم».

وكان الناطق العسكري باسم المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي) محمد النقيب ذكر، في بيان أمس الخميس، أن من ضمن ما اعتبرها إنجازات ميليشيا الانتقالي “تحرير آكان سوفيون رئيس قسم الأمن والسلامة في مكتب الأمم المتحدة وأربعة آخرين اختطفهم تنظيم القاعدة في أبين”.

ولم يتم الكشف، حتى الآن، عن الكيفية التي تم من خلالها تحرير المختطفين.