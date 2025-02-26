الأمم المتحدة تعلن تعليق مساعداتها الغذائية في مخيم للاجئين في السودان يواجه مجاعة

روما: أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأربعاء، أنّه اضطرّ إلى تعليق عملياته في مخيّم زمزم للنازحين ومحيطه في شمال دارفور في السودان، بسبب تصاعد العنف.

وقالت الوكالة الأممية ومقرها روما في بيان، إنّ “القتال العنيف في مخيّم زمزم في منطقة شمال دارفور في السودان، أجبر برنامج الأغذية العالمي على التوقف مؤقتا عن توزيع الأطعمة المنقذة للحياة والمساعدات الغذائية في مخيم النازحين الذي يعاني من المجاعة”، مضيفا أنّه “على مدى الأسبوعين الماضيين لم يترك تصاعد العنف لشركاء برنامج الأغذية العالمي أي خيار سوى إجلاء الموظفين من أجل سلامتهم”.

وقال المدير الإقليمي للبرنامج لوران بوكيرا: “بدون مساعدة فورية، قد يتعرض آلاف الأسر اليائسة في مخيم زمزم لمجاعة في الأسابيع القادمة”.

(وكالات)