سياسة | دولي

الأمم المتحدة تعلن تعيين وزيرة هولندية منسّقة إنسانية لغزة

منذ 30 دقيقة

سيغريد كاغ من هولندا، منسّقة عليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

حجم الخط
0

الأمم المتحدة- الولايات المتحدة: أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء تعيين الوزيرة الهولندية سيغريد كاغ منسّقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة، بعد صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو لزيادة المساعدات في ظل الأزمة الحادة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن الهولندية كاغ ستكون منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة وستبدأ عملها في الثامن من يناير كانون الثاني.

وأضافت “ستعمل في هذا الدور على تيسير وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة”، كما أنها ستنشئ “آلية” لتسريع وصول المساعدات إلى غزة من خلال دول غير منخرطة في الصراع.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة تعرب عن “قلقها البالغ” حيال القصف الإسرائيلي على وسط غزة
منذ 5 ساعات
مقررة أممية: تهجّم إسرائيل على الأمم المتحدة “جبن أخلاقي”- (تغريدة)
منذ 9 ساعات
إسرائيل تعرقل إصدار تصاريح إقامة وسفر لموظفين أمميين
25 - ديسمبر - 2023
كيف قرأ اليمنيون البيان الأممي بشأن خارطة طريق السلام؟
24 - ديسمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية