الأمم المتحدة تعلن عن عملية سياسية جديدة لحل الأزمة الليبية

طرابلس: أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الأحد، تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين يكون من اختصاصاتها تحديد المحطات الرئيسة والأولويات لحكومة تُشكّل بتوافق لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

جاء ذلك في كلمة مصورة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني خوري، نشرتها البعثة الأممية عبر منصاتها الإلكترونية مساء الأحد، أفصحت فيها عن مضمون العملية السياسية التي تيسرها البعثة لحل الأزمة الليبية.

وقالت خوري، في كلمتها، إنها “ستعلن الإثنين تفاصيل العملية السياسية التي سوف تسيرها الأمم المتحدة خلال إحاطة لمجلس الأمن”.

وأوضحت أن العملية السياسية “تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار ومنع النزاع، ودعم توحيد مؤسسات الدولة والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات، ومعالجة القضايا الخلافية العالقة منذ وقت طويل”.

وأضافت خوري: “كخطوة أولى نعتزم فيها تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية في أقصر وقت ممكن، بما في ذلك ما يتم من اقتراحات من ضمانات وتطمينات في إطار زمني”.

وتابعت: “ستشمل اختصاصات هذه اللجنة أيضاً وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة، مع تحديد المحطات الرئيسة والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بتوافق”.

وأردفت خوري، خلال هذه العملية “سنقف للدفاع بقوة عن المبادئ والمعايير التي يمكن أن تحمي مصالح الشعب الليبي”.

أما الخطوة الثانية، وفق خوري، فتلتزم فيها البعثة الأممية “بإعلاء أصوات الشعب الليبي كي يتمكن من تحديد مستقبله بنفسه”.

ومضت: ستعمل البعثة من خلال العمل مع شركاء الليبيين على تيسير ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل”.

كما أوضحت خوري أن “هذا الحوار سوف يستهدف مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي بما في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والشباب والمكونات الثقافية والقيادات المجتمعية”.

وواصلت “ستعمل البعثة على الدفع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية، كما ستواصل في المساعدة على تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، ودعم المصالحة الوطنية “.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين؛ إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي، وثانية عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

(الأناضول)