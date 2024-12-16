الأمم المتحدة تقترح خطّة لاستقرار ليبيا وإجراء انتخابات

الأمم المتحدة- الولايات المتحدة: قدّمت الأمم المتحدة خطّة لمساعدة ليبيا في تنظيم انتخابات وتوحيد الحكومتين المتنافستين في البلاد وإصلاح المؤسسات، حسبما ذكرت المبعوثة الأممية إلى ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي الإثنين.

وتكافح الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ويبلغ عدد سكانها 6,8 مليون نسمة، للتعافي من سنوات النزاع الذي أعقب انتفاضة العام 2011 التي جرت بدعم من حلف شمال الأطلسي، وأدّت إلى الإطاحة بالديكتاتور معمّر القذافي.

ولا تزال ليبيا منقسمة بين حكومة معترف بها دوليا مقرّها في العاصمة طرابلس، وأخرى منافسة في الشرق وتحظى بدعم المشير خليفة حفتر.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني خوري “الليلة الماضية، قدّمت إلى الشعب الليبي خطّة بعثة الأمم المتحدة من أجل مبادرة سياسية شاملة بين الليبيين”.

وأضافت أنّ الخطّة ستساعد البلاد على “تخطّي الجمود السياسي الحالي والمضي قدما نحو إجراء انتخابات وطنية وتجديد شرعية المؤسسات الليبية المنتهية الصلاحية”.

ووفق خوري، فإنّ بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستُنشئ لجنة استشارية للمساعدة في حلّ القضايا الانتخابية وتمهيد الطريق لانتخابات عامة.

ولم يتمّ تقديم تفاصيل بشأن تاريخ إجراء الانتخابات.

من جهته، قال سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السنّي، إنّ المتحدثين أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في بلاده “يجب أن يعتذروا للشعب الليبي”.

وأوضح أنّ “القاسم المشترك الوحيد هو الاعتراف بالطريق المسدود والافتقار إلى رؤية واضحة أو إطار زمني، في حين تظل العملية السياسية المقبلة بعيدة المنال”.

وفي أعقاب وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية المتحاربة، سعى اتفاق توسّطت فيه الأمم المتحدة وتمّ توقيعه في جنيف، إلى إنشاء مؤسسات انتقالية مع التخطيط لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على مستوى البلاد في كانون الأول/ديسمبر 2021.

ولكن تمّ تأجيل هذه الانتخابات جراء خلافات على الإطار القانوني الذي ستجري بموجبه.

وأُجريت بعض الانتخابات المحلية والإقليمية منذ ذلك الحين، كما هو الحال في مصراتة ثالث أكبر مدينة في البلاد التي شهدت انتخابات في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ولكن لم تُنظّم أي انتخابات ديمقراطية على المستوى الوطني.

وقالت خوري إنّ ليبيا واجهت في السنوات الأخيرة رياحا اقتصادية معاكسة، فضلا عن التدخّل الخارجي، من دون أن تنتقد دولا معيّنة.

وأكدت أنّ “ليبيا لديها القدرة على أن تصبح منارة استقرار وازدهار في منطقة البحر المتوسط وخارجها”.

وأشارت إلى أنّ الأمم المتحدة ستسعى إلى الإشراف على حوار لتطوير “رؤية وطنية موحّدة” لمستقبل البلاد.

(أ ف ب)