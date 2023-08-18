الأمم المتحدة تنتقد الجنرالات لاستيلائهم على السلطة في النيجر “لمجرد نزوة”

جنيف: انتقدت الأمم المتحدة، الجمعة، العسكريين الذين استولوا على السلطة في النيجر “لمجرد نزوة”، مؤكدة أن “مفهوم الحريات في النيجر على المحك”.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، في بيان: “لا يمكن للجنرالات أن يعطوا أنفسهم الحق في تحدي إرادة الشعب، لمجرد نزوة. سيادة السلاح ليس لها مكان في عالم اليوم”.

وأشار تورك إلى أن انتخاب الرئيس محمد بازوم، في العام 2021، شكّل “أول انتقال ديمقراطي في تاريخ البلاد، الذي تميز بالانقلابات”.

كما أعرب تورك عن “قلقه إزاء القرار الذي أعلنه الانقلابيون، والقاضي بمحاكمة الرئيس محمد بازوم وأشخاص آخرين يعملون معه، بتهمة الخيانة العظمى”.

وقال إن “هذا القرار ليس مدفوعاً باعتبارات سياسية ضد رئيس منتخب ديموقراطيا فحسب، بل أيضاً لا يستند إلى أي أساس قانوني”.

ودعا تورك الجنرالات إلى إطلاق سراح بازوم و”إعادة النظام الدستوري فوراً”.

من جانب آخر، دعا تورك إلى “وصول حر وكامل للمساعدات الإنسانية” في البلاد التي تعدّ من بين الأفقر في العالم، والتي يقوضها عنف مجموعات جهادية مسلحة.

(أ ف ب)