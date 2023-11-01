الأمم المتحدة تندد ب “فظاعة” جديدة بعد القصف على مخيم جباليا في قطاع غزة

الامم المتحدة (الولايات المتحدة): نددت الأمم المتحدة الأربعاء بالغارات التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة وأوقعت عشرات الشهداء من الفلسطينيين في هجوم قالت إسرائيل إنه استهدف قياديا في حماس.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان “هذه مجرد أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد”.

أضاف “يبدو العالم غير قادر وحتى مترددا في التحرك” مؤكدا “هذا الأمر لا يمكن أن يستمر. نحتاج إلى تغيير مهم”.

تسبب قصف على مخيم جباليا الثلاثاء في استشهاد 47 شخصا، بينهم قيادي في حماس مرتبط بهجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر بحسب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّ الغارة استهدفت إبراهيم بياري، قائد كتيبة جباليا في حركة حماس، مؤكّداً “جاءت عملية القضاء عليه في إطار ضربة واسعة النطاق ضد الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية التابعة لكتيبة جباليا والتي سيطرت على مبان مدنية في مدينة غزة”.

وقالت حماس إن سبعة أسرى إسرائيليين بينهم ثلاثة يحملون جوازات سفر أجنبية، قُتلوا في القصف، دون التمكن من التحقق من المعلومات.

وأفاد مسعفون فلسطينيون بوقوع ضربات جديدة على المخيم الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء سقوط عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا غداة قصف إسرائيلي على المنطقة ذاتها.

وجاء بيان غريفيث بعد زيارة استمرت يومين إلى المنطقة.

(أ ف ب)