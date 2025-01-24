تحذير أممي من تداعيات عدوان إسرائيل بالضفة على وقف النار بغزة

جنيف: حذر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، من تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بالضفة الغربية المحتلة، على وقف إطلاق النار في غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحhفي أسبوعي، الجمعة، في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وأكد الخيطان أنهم يشعرون بقلق شديد إزاء استخدام إسرائيل غير القانوني للقوة المفرطة في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وزعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنّ هدف العملية التي تُستخدم فيها جرافات وطائرات ومركبات عسكرية مدرّعة، “استئصال الإرهاب”.

وفي السياق، أوضح الخيطان أنّ العمليات الإسرائيلية “تثير مخاوف جدية بشأن اللجوء غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، خصوصا أساليب ووسائل تمّ تطويرها من أجل الحرب، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقواعد والمعايير المطبّقة في عمليات حفظ النظام”.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، استشهاد 12 فلسطينيا على الأقل وإصابة 40 بجروح في العمليات التي تنفّذها القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنّ “معظمهم لم يكونوا مسلّحين على ما يبدو”.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنّ من بين الجرحى، طبيب وممرّضتان، الأمر الذي أكدته الأمم المتحدة، داعية إلى إجراء تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين.

وقال الخيطان “من خلال فشلها المستمر على مرّ السنوات، في محاسبة أفراد قواتها الأمنية المسؤولين عن جرائم القتل غير القانونية، فإنّ إسرائيل لا تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي فحسب، بل قد تشجع أيضا على تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم”.

وفي رده على سؤال عن مخاوف من تحويل إسرائيل الضفة الغربية إلى غزة أخرى، وتوقيت العدوان على الضفة، قال المتحدث الأممي: “من المقلق جدا أن ما يحدث في الضفة الغربية قد يؤثر على وقف إطلاق النار في غزة”.

وأكد على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في القطاع، وإنهاء الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 873 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

(وكالات)