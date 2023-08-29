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الأمم المتحدة تنضم لمنتقدي روبياليس في مسألة قبلة لاعبة المنتخب الوطنى الإسبانى

منذ 49 دقيقة

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برلين: انضمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى قائمة منتقدي رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس على خلفية تقبيل لاعبة على شفتيها دون موافقتها.
وكان روبياليس قد قام بتقبيل لاعبة كرة القدم الإسبانية جينيفر هيرموسو على شفتيها بعد فوز منتخبها بنهائي كأس العالم ضد إنكلترا في 20 آب/ أغسطس في سيدني، في واقعة أدت إلى موجة غضب واسعة النطاق .
وكتبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقا: “ما زالت النساء يتعرضن فى مجال الرياضة للتحرش الجنسي والإيذاء، لدى كل منا مسؤولية الاعتراض على هذا الإيذاء ومواجهته “.
وأضافت: “ننضم إلى الإسبانية جيني هيرموسو وجميع من يعملون على إنهاء الإيذاء والتعصب الجنسى في الرياضة. اجعلوا من هذا نقطة تحول”.
وانتقد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أيضا أمس الاثنين في نيويورك ما فعله روبياليس مع اللاعبة .
(د ب أ)

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