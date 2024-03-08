الأمم المتحدة: توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يرقى إلى “جريمة حرب”

جنيف: حذّر مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكّل “جريمة حرب” ويحمل خطر القضاء على “أي إمكانية عملية” لقيام “دولة فلسطينية قابلة للحياة”.

وأفاد تورك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن بناء ومواصلة توسيع المستوطنات يعني نقل إسرائيل سكانها المدنيين إلى أراض محتلة، وهو ما “يرقى إلى جريمة حرب” بموجب القانون الدولي.

(أ ف ب)