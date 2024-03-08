سياسة | عربي | فلسطين

الأمم المتحدة: توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يرقى إلى “جريمة حرب”

8 - مارس - 2024

حجم الخط
1

جنيف: حذّر مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكّل “جريمة حرب” ويحمل خطر القضاء على “أي إمكانية عملية” لقيام “دولة فلسطينية قابلة للحياة”.

وأفاد تورك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن بناء ومواصلة توسيع المستوطنات يعني نقل إسرائيل سكانها المدنيين إلى أراض محتلة، وهو ما “يرقى إلى جريمة حرب” بموجب القانون الدولي.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 8, 2024 الساعة 11:06 ص

    هه جريمة الحرب كانت العام 1948 عندما سرقت بريطانيا وأمريكا أرض فلسطين من الفلسطينيين وسلمتها لقطعان الصهاينة الملاعين الذين أتت بهم من شوارع أروربا القذرة قذارة النازية الصهيونية الفاشية العنصرية البغيضة المقيتة المتغطرسة التي تكيل بمكيالين تطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة وتستقبل ملايين الأوكران يا هامان 🇵🇸🤕☝️🔥🚀👹

    رد

أخبار ذات صلة

بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: أجهزة الاتصال المستهدفة “تم تفخيخها قبل وصولها إلى لبنان”
19 - سبتمبر - 2024
هل يستطيع العرب تجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة؟
19 - سبتمبر - 2024
لجنة بالأمم المتحدة: إسرائيل انتهكت في غزة معاهدة عالمية لحماية الأطفال
19 - سبتمبر - 2024
أمريكا تدعم حصول أفريقيا على مقعدين دائمين في مجلس الأمن
12 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية