الأمم المتحدة: توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يرقى إلى “جريمة حرب”

جنيف: حذّر مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكّل “جريمة حرب” ويحمل خطر القضاء على “أي إمكانية عملية” لقيام “دولة فلسطينية قابلة للحياة”.
وأفاد تورك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن بناء ومواصلة توسيع المستوطنات يعني نقل إسرائيل سكانها المدنيين إلى أراض محتلة، وهو ما “يرقى إلى جريمة حرب” بموجب القانون الدولي.
(أ ف ب)
هه جريمة الحرب كانت العام 1948 عندما سرقت بريطانيا وأمريكا أرض فلسطين من الفلسطينيين وسلمتها لقطعان الصهاينة الملاعين الذين أتت بهم من شوارع أروربا القذرة قذارة النازية الصهيونية الفاشية العنصرية البغيضة المقيتة المتغطرسة التي تكيل بمكيالين تطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة وتستقبل ملايين الأوكران يا هامان 🇵🇸🤕☝️🔥🚀👹