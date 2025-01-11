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الأمم المتحدة: توقعات بمعاناة 3,2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد في السودان

منذ ساعة واحدة

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نيويورك: قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة إن هناك توقعات بأن يعاني ما يقدر بنحو 3,2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد هذا العام في السودان الذي تعصف به الحرب والمجاعة.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحافي “من بين هؤلاء الأطفال، أكثر من 700 ألف سيعانون على الأرجح من سوء تغذية حاد شديد”.

وتابع دوجاريك أن السودان يشهد أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، حيث أصبح 5 ملايين طفل بلا مأوى بسبب الأعمال العدائية. ويغادر معظم الأطفال منازلهم ومعهم فقط ملابسهم ويسيرون مع أمهاتهم لأيام، أحيانا لما يصل إلى 20 يوما ليصلوا إلى مخيم، بحثا عن الأمان والغذاء والمأوى.

وأضاف المتحدث “ومع استمرار الصراع، لا تزال عائلات ومجتمعات عالقة في الوسط وفي مناطق يصعب الوصول إليها، تتحمل وطأة العنف والمعاناة. ومن المرجح أن يتفاقم عدم القدرة على الوصول إلى الغذاء الكافي والخدمات الأساسية في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها داخل السودان، كما تتزايد خطورة الفقر والموت”.

(د ب أ)

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