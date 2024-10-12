الأمم المتحدة: توقف دخول المساعدات الغذائية إلى شمال غزة منذ بداية أكتوبر

نيويورك: قال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة أصبحت في أقل مستوى لها منذ أشهر ولم يحصل أحد في غزة على حصة غذاء في الشهر الجاري بسبب فرض قيود على دخول إمدادات الإغاثة.

وقال حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن برنامج الأغذية العالمي أفاد بتوقف دخول مساعدات الإغاثة المنقذة للحياة إلى شمال غزة.

وأكد في مؤتمر صحافي يومي “لم تدخل مساعدات أغذية منذ أول تشرين الأول/ أكتوبر”، مضيفا أن المعابر الرئيسية إلى شمال قطاع غزة أغلقت ولن يكون من الممكن عبورها إذا استمر التصعيد.

وأوضح المتحدث أن برنامج الأغذية العالمي قام بتوزيع آخر مخزوناته المتبقية من الأغذية في شمال غزة إلى شركاء ومطابخ تؤوي العائلات النازحة حديثا، لكنها لا تكفي لمدة أسبوعين. واضطرت معظم هذه المطابخ ونقاط التوزيع والمخابز إلى إغلاق أبوابها وغيرها تواجه خطر الإغلاق إذا استمر الصراع على هذا النطاق.

وحذر حق “لقد وصل الوضع إلى نقطة الانهيار وكذلك في جنوب غزة”، مضيفا أنه لا يوجد توزيع للغذاء والمخابز تكافح لتأمين الدقيق، وهو ما يهدد باضطرارها إلى إغلاق أبوابها في أي وقت.

(د ب أ)