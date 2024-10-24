الأمم المتحدة: حصار إسرائيل لشمال غزة يظهر عدم احترام القانون الدولي

نيويورك: قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، الخميس، إن حصار إسرائيل لشمال قطاع غزة الفلسطيني، يظهر عدم احترام القانون الدولي.

وأوضح حق، في مؤتمر صحافي، أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أشار إلى الدمار الحاصل في غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

وتابع قائلاً: “الدمار الهائل الذي سببه الحصار في شمال غزة يظهر أن الحرب تُشن دون احترام القانون الدولي. والعائلات هناك محاصرة في أماكنها ولا تستطيع التحرك”.

وأشار حق، إلى تواجد ما بين 50 إلى 70 ألف نسمة في جباليا حاليا، وأن 63 ألف شخص نزحوا من الشمال إلى وسط القطاع بعد الهجمات الإسرائيلية.

وردا على سؤال بشأن رسالة الأمم المتحدة إلى سكان شمال غزة، قال حق: “نواصل العمل من أجلهم. ونواصل السعي لكي يسمعهم العالم ويرى احتياجاتهم”.، مؤكدا أن موظفي الأمم المتحدة يحاولون أداء واجباتهم في غزة وسط ظروف صعبة للغاية.

ويتواصل التوغل والقصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة من محافظة شمال غزة، بالتزامن مع استمرار مساعي الجيش لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي بدء اجتياحه لها بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)