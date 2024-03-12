سياسة | دولي

الأمم المتحدة: عدد الأطفال القتلى في غزة يفوق عددهم على مدى أربعة أعوام من النزاعات في العالم- (تدوينة) 

12 - مارس - 2024

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جنيف: أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الثلاثاء أن عدد الاطفال الذين استُشهدوا بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة يفوق عددهم مدى أربعة أعوام من النزاعات في العالم.

وكتب المفوض فيليب لازاريني على منصة اكس “أمر مذهل. عدد الاطفال الذين أحصي قتلهم في أربعة اشهر فقط في غزة يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا مدى أربعة أعوام في جميع النزاعات في انحاء العالم”، منددا بما اعتبره “حربا على الأطفال”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 15, 2024 الساعة 1:25 م

    للأسف الشديد حقيقة بشعة جدا جدا جدا، لعنة الله على عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي التي ترسل اسلحتها القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸✌️🤕☝️🔥🚀

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