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الأمم المتحدة: عدد النازحين بسبب الحرب في السودان يصل إلى 5.3 مليون شخص

منذ 13 دقيقة

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الخرطوم: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم الجمعة إن نحو 5.3 مليون شخص فروا من الحرب في السودان منذ منتصف نيسان/ أبريل عندما اندلع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وقال (أوتشا) في أحدث تقرير له يوم الجمعة “مع دخول القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية شهره الخامس منذ منتصف نيسان/ أبريل، فر نحو 5.3 مليون شخص من منازلهم وسعوا إلى اللجوء في السودان والدول المجاورة”.

وأوضح المكتب “داخل السودان، نزح أكثر من 4.2 مليون شخص إلى 3929 موقعا في كل الولايات السودانية الـ18 حتى 19 أيلول/ سبتمبر”.

ونقل المكتب عن وكالة الأمم المتحدة للاجئين قولها إن أكثر من مليون شخص عبروا حدود السودان إلى الدول المجاورة، ومن بينها جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

وأشار إلى أن المناشدات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة تعاني من ضعف التمويل بشدة حيث لم يتم تقديم سوى 31% من الاحتياجات المطلوبة.

ووفقا للتقرير “يتعين على المانحين زيادة التمويل الإنساني للمنظمات المحلية والدولية التي تقدم المساعدات الحيوية في السودان والدول المجاورة”.

وأسفرت الحرب في السودان حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص وإصابة 6 آلاف آخرين وفقا لوزارة الصحة السودانية.

(د ب أ)

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