الأمم المتحدة: عملية نقل النفط من خزان صافر “في المراحل النهائية”

صنعاء- “القدس العربي”: قال البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، المشرف على خطة نقل نفط خزان صافر المتهالك إلى السفينة البديلة، اليوم الثلاثاء، إنه تم نقل 80 بالمئة من مخزون الخزان العائم أمام السواحل الغربية لليمن.

وأوضح في تدوينة على موقع أكس (تويتر سابقا): “نعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحماية الأرواح وسبل العيش”.

وأضاف أن عملية الأمم المتحدة للحد من تسرب النفط في البحر الأحمر “أصبحت في المراحل النهائية”.

وبدأت عملية نقل 1.1 مليون برميل من الخزان العائم إلى السفينة البديلة بتاريخ 25 يوليو/تموز الماضي، ومن المتوقع أن تنتهي العملية مع نهاية الأسبوع الجاري أو مستهل الأسبوع المقبل.

وبلغت الميزانية، التي قدّرتها الأمم المتحدة لإنقاذ البيئة البحرية من حدوث تسرب من الخزان الذي انقطعت عنه الصيانة منذ بدء الحرب هناك عام 2015، نحو 142 مليون دولار، كان من بينها كلفة شراء السفينة البديلة.

وحسب المنظمة البحرية الدولية، فإن مشكلة الخزان العائم لن تنتهي بنقل النفط، وإن كان ذلك يضع حداً لإمكانية وقوع تسرب أو انفجار، إذ إن المفاوضات بين طرفي الصراع ستستمر “لحل القضايا القانونية المتعلقة بإعادة التدوير الآمن لخزان صافر وبيع نفطها في المستقبل”.

وكانت سفينة صافر تعمل كخزان عائم مرتبط بخط أنابيب من حقول النفط في مأرب شرقي البلاد.

توقف أعمال صيانة الخزان لسنوات جراء الحرب أدى إلى تفاقم حالته؛ ما جعل منه قنبلة بيئية موقوتة يمكن أن تنفجر أو تشهد تسربًا في أي لحظة؛ ما دفع الأمم المتحدة لوضع خطة الإنقاذ، مولت تنفيذها بمساهمة دول وأفراد. ومرت الخطة بعدد من المراحل، منها المرحلة الراهنة، والمتمثلة في نقل النفط.