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الأمم المتحدة: غزة تواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال بسبب العدوان الإسرائيلي

12 - يوليو - 2024

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أنقرة: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إن قطاع غزة على عتبة فقدان جيل كامل من الأطفال بسبب الحرب الإسرائيلية.
جاء ذلك على لسان جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بالأونروا، في منشور عبر “إكس” الجمعة، حيث أوضحت أن 600 ألف طفل في غزة لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس منذ بدء الحرب الإسرائيلية.
وأشارت إلى إغلاق عدد كبير من المدارس، وتحول مدارس الأونروا إلى ملاجئ للنازحين.
وأضافت: “هذا يعني أنه إذا استمرت هذه الحرب سنواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال”.
وأكدت على الوقت الذي يغيب فيه الأطفال عن المدرسة سيجعل من الصعب تلافي خسائرهم في التعليم، داعية إلى وقف إطلاق النار من أجل هؤلاء الأطفال.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)

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  1. يقول qoraish:
    يوليو 12, 2024 الساعة 2:08 م

    على الشعب العربي أن يتظاهر ويصرخ بصوت عالٍ و يقول شيئا واحدا فقط.. (الحكومات العربية متواطئة مع الصهاينة.)
    علينا زيادة الضغط على الحكومات العربية . ونجعلهم يفهمون أننا لا نتفق مع أفعالهم وكلامهم الفارغ !
    والله يشهد !

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      يوليو 20, 2024 الساعة 12:58 م

      الشعوب العربية مغلوبة على أمرها لا تملك ناقة ولا جمل والأمر كله بيد الحكام العرب الذين يخشون البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐖🐒🚀

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