الأمم المتحدة: “فرصة أخيرة” لحل الدولتين- (فيديو)

الأمم المتحدة- الولايات المتحدة: تمثل التحولات الجارية في الشرق الأوسط ربما “الفرصة الأخيرة” لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وفق ما ذكرت مسؤولة في الأمم المتحدة الثلاثاء، محذرة من الدعوات إلى ضمّ الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المنسقة الخاصة المؤقتة للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسقة الشؤون الإنسانية في قطاع غزة سيغريد كاغ أمام مجلس الأمن الدولي “يشهد الشرق الأوسط اليوم تحولا سريعا ذي نطاق وتأثير غير مؤكدين، لكنه يقدم أيضا فرصة تاريخية”.

وأضافت “يمكن لشعوب المنطقة أن تخرج من هذه المرحلة بسلام وأمن وكرامة. ومع ذلك، قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة لتحقيق حل الدولتين“.

وفي هذا السياق، أكدت أن مواصلة الاستيطان والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة و”الدعوات إلى الضم، تمثل تهديدا وجوديا لاحتمالات قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، وبالتالي حل الدولتين”.

وأشارت إلى أن “استئناف الأعمال العدائية” في غزة حيث يسري وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس منذ 19 كانون الثاني/يناير، يجب “تجنبه بأي ثمن”، داعية الطرفين إلى إنهاء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.

وبما أن حل النزاع لا يمكن أن يكون إلا “سياسيا”، فإنه يتعين على المجتمع الدولي ضمان “بقاء غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية” وتوحيد غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وشددت كاغ على أن “الحديث عن التهجير القسري أمر مرفوض كليا”، في حين كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة تتضمن السيطرة على غزة وتهجير سكانها من القطاع.

وأضافت أن “الفلسطينيين يجب أن يتمكنوا من استئناف حياتهم وإعادة الإعمار وبناء مستقبل لغزة”.

“السلام في الشرق الأوسط ممكن. يمكننا تحقيق مستقبل توجد فيه إسرائيل المتمتعة بالأمن والأمان إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة.

يتطلب هذا استمرار الجهود المتضافرة والتفاني والشجاعة السياسية من جانب جميع الأطراف”. -مسؤولة أممية أمام مجلس الأمنhttps://t.co/wXAqeIyPEP pic.twitter.com/JcLgfWuX7p — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) February 25, 2025

وأفاد تقرير أولي للأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي بأن إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار.

وتبقى مسألة تمويل خطة بهذا الحجم والمدة المتوقعة لتنفيذها معضلة كبيرة، بالإضافة إلى مسألة شائكة جدا ألا وهي الإشراف بعد الحرب على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ 2007.

(أ ف ب)