الأمم المتحدة: فصائل ليبيا لم تتوصل لاتفاق نهائي لأزمة المصرف المركزي

طرابلس: قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس إن الفصائل المتنافسة لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي في المحادثات التي تستهدف حل أزمة مصرف ليبيا المركزي والتي تسببت في خفض إنتاج وتصدير النفط.

وجرت المشاورات على مدى يومين لحل الأزمة، واستضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بين مندوبين من مجلس النواب في بنغازي، ومندوبين من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في طرابلس.

لكن بيان البعثة لم يشر إلى حضور وفد المجلس الرئاسي في اليوم الثاني من المحادثات.

ولم يتدخل المجلس الرئاسي، ومقره في طرابلس، في السياسة الليبية مباشرة إلا في حالات نادرة قبل أن يتحرك رئيسه محمد المنفي في أغسطس آب ليغير محافظ مصرف لبيبا المركزي المخضرم الصديق الكبير، وهو ما دفع فصائل الشرق إلى إصدار أمر بوقف التدفقات من حقول النفط الليبية احتجاجا على ذلك.

واتفق المجلسان التشريعيان في ليبيا هذا الشهر على أن يشتركا في تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي مما قد يؤدي إلى نزع فتيل معركة للسيطرة على عائدات النفط في البلاد.

ورحبت البعثة اليوم الخميس بما تحقق من تقدم بين الهيئتين التشريعيتين “حول المبادئ والجدول الزمني الذي سيحكم الفترة الانتقالية السابقة على تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للبنك المركزي”.

وأظهرت بيانات لشركة كبلر أمس الأربعاء أن صادرات النفط الليبية هبطت نحو 81 بالمئة الأسبوع الماضي، بعد أن ألغت المؤسسة الوطنية للنفط الشحنات وسط أزمة حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط.

(رويترز)