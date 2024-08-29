الأمم المتحدة في غزة: تخاذل أمام الضغوط الإسرائيلية

يوم الإثنين الماضي عقد لقاء مغلق مع الصحافة المعتمدة في الأمم المتحدة، مع وكيل الأمين العام للشؤون الأمنية، الذي تحدث عن اضطرار الأمم المتحدة لوقف عملياتها الإنسانية في غزة، قائلا إن المنظمة الدولية «لا يمكنها الاستمرار في عملياتها في غزة حالياً لأسباب أمنية. نحن لم نتخذ قرار وقف العمليات الإنسانية، لكننا غير قادرين حاليا على الاستمرار، بسبب أوامر إخلاء إسرائيلية لطواقم الأمم المتحدة في منطقة دير البلح».

وتعرض المسؤول الأممي إلى سيل من الأسئلة القاسية، التي تدور حول التخلي عن الشعب الفلسطيني، وتركه يواجه المجازر صباح مساء، بعد نحو 11 شهرا من المجازر، وهو ما يشجع الكيان الصهيوني على توسيع مجازره، لتشمل الضفة الغربية المحتلة دون رادع أو شاهد.

في اليوم التالي اضطر المسؤول أن يصدر بيانا يخفف من وطأة تصريحه في الاجتماع المغلق ليقول: «إن الأمم المتحدة عازمة على البقاء في غزة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين. وسنستمر في تقديم المساعدات الإنسانية، وهو إنجاز هائل نظراً لأننا نعمل في أعلى مستويات الخطر الممكن تحمله. لقد كان العاملون في المجال الإنساني في مرمى النيران طوال هذه الأزمة، التي تعد حتى الآن الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للأمم المتحدة».

في نفس اليوم عقد مسؤولان من وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مؤتمرا صحفيا عن بعد من غزة، وأكدا أن أعمال الأونروا لن تتوقف، على الرغم من الظروف الخطيرة التي تعيشها. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الأونروا في غزة، السيدة لويز ووتريدج، عن الأوضاع في القطاع: «لا أعرف كيف أصف ما يحدث منذ عشرة أشهر. تنقصني الكلمات المناسبة لوصف ما يجري. لم يبق هنا أي إنسانية. إن ما يجري هنا أمر مهين للسكان. لكن عندما نتحدث مع الناس يقولون لك إنهم في انتظار الموت فليس لديهم أمل. ولا يعرفون أين يذهبون. السلام الوحيد الذي ينشدون هو البقاء مع عائلاتهم والنوم معا حتى إذا جاء الموت يموتون معا».

وأود أن أوضح مجموعة من الحقائق، التي تؤكد أن المسؤولين الكبار في الأمم المتحدة، وعلى رأسهم الأمين العام، أداروا ظهورهم للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للمجازر اليومية، وراحوا يختبئون وراء بيانات باهتة لا تدين القاتل، بل تحاول أن تمسك العصا من المنتصف، فيدان قتل المدنيين بشكل عام، ثم يدعون إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن (ولا أحد يذكر الأسرى الفلسطينيين) والعودة إلى مسار سياسي يفضي إلى «وهم» حل الدولتين.

– قتل موظف دولي واحد فقط خلال الشهور العشرة الماضية بينما استشهد أكثر من 210 موظفين محليين، كلهم من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين كانوا يغامرون لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، ومعظمهم تابعون للأونروا. إذن المخاطر التي لحقت بالمنظمات الدولية في القطاع أصابت بشكل أساسي الفلسطينيين العاملين مع المؤسسات الدولية.

المسؤولون الكبار في الأمم المتحدة، وعلى رأسهم الأمين العام، أداروا ظهورهم للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للمجازر اليومية، وراحوا يختبئون وراء بيانات باهتة لا تدين القاتل، بل تحاول أن تمسك العصا من المنتصف

– سارع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إصدار بيان شديد اللهجة عندما قتل إسرائيلي واحد يوم 19 تموز/يوليو في تل أبيب بسبب صاروخ أطلقه الحوثيون. لكن كافة المسؤولين الدوليين تهربوا من إدانة مجزرة الفجر في مدرسة التابعين صباح السبت 10 آب/أغسطس، على فظاعتها. أصدر تور وينسلاند، منسق عملية السلام، بيانا تافها وضعيفا وكأنه يتكلم عن حادث عرضي. وينسلاند يحاول دائما أن يبرر ما تقوم به إسرائيل عندما يضع خلفية للمجازر التي ترتكبها. هذا ما يقوله حرفيا في تقريره: «تشير التقارير إلى أن الأهداف المدنية، بما في ذلك البنية التحتية، ومباني الأمم المتحدة، تُستخدم أيضا لحماية المقاتلين والأهداف العسكرية، مما يعرض حياة المدنيين المحيطين بهم للخطر». لنلاحظ استخدامه لمصطلح «تشير التقارير». فمن أين جاءت تلك التقارير ولماذا يصدقها هذا المسؤول الأممي؟. أما عن التحريض، فيغلق وينسلاند أذنيه عن كل تصريحات بن غفير وسموتريش، بينما يلتقط أي إشارة من المقاومة لتضخيمها. يقول في تقريره لمجلس الأمن يوم 22 آب/أغسطس: «إن الخطابات التحريضية والأعمال الاستفزازية تزيد من تأجيج الموقف. ففي الأيام الأخيرة، رأينا حماس تهدد بشن حملة جديدة من التفجيرات الانتحارية. كما رأينا وزيرين إسرائيليين، إلى جانب مئات الإسرائيليين، يزورون الحرم القدسي الشريف في العيد اليهودي، تيشا بآف». فاقتحامات الأقصى يسميها زيارة وفي عيد ديني. وماذا تريد إسرائيل أكثر من هذا. أما تصريح بن غفير عن قتل مليونين في غزة جوعا فأمر مبرر قانونيا وأخلاقيا فلا ذكر لذلك.

– الأمين العام أصدر بيانا حول مجزرة مدرسة التابعين بعد انتقادات حادة لبيان وينسلاند. لكنه تجنب مرة أخرى إدانة مرتكب الجريمة بشكل واضح وصريح. إذ قال: «يدين الأمين العام، للأمم المتحدة، استمرار وقوع خسائر في الأرواح في غزة، بما في ذلك بين النساء والأطفال، إذ شهدنا ضربة مدمرة أخرى من إسرائيل على مدرسة التابعين في مدينة غزة، التي تؤوي مئات الأسر الفلسطينية النازحة، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى، في ظل استمرار الرعب والنزوح والمعاناة في غزة. ويجدد الأمين العام نداءه العاجل للوقف الفوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن. «. نلاحظ كيف يتم التلاعب باللغة من أجل عدم ربط الإدانة بإسرائيل مباشرة. فالإدانة تقتصر على وقوع «خسائر في الأرواح».

– عند اغتيال القائدين فؤاد شكر (30 تموز/يوليو) في لبنان، واسماعيل هنية (31 تموز/يوليو) في طهران، أصدر الأمين العام بيانا يجمل الحادثتين معا، وهو أمر غريب وربما غير مسبوق. فهناك جريمة العدوان على بلد مستقل اسمه لبنان، وجريمة عدوان ثانية استهدفت بلدا آخر اسمه إيران، وهناك جريمة ممنوعة دوليا وهي الاغتيال. لكن الأمين العام لم يجد ما يثير قلقه إلا احتمال توسع ساحة المواجهات، وخروج الأمور عن السيطرة في المنطقة الملتهبة.. جاء في بيانه يوم 31 تموز/يوليو: «إن الأمين العام يعتقد أن الهجمات التي شهدناها في جنوب بيروت وطهران تمثل تصعيداً خطيراً في وقت ينبغي فيه أن تؤدي كل الجهود إلى وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين، وزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين في غزة بشكل هائل، وعودة الهدوء في لبنان وعلى طول الخط الأزرق. وبدلاً من ذلك، فإن ما نراه هو جهود لتقويض هذه الأهداف». لا إدانة لانتهاك سيادة الدول، ولا إدانة لاستخدام أسلوب الاغتيال، ولا إدانة لقتل المدنيين الأبرياء في الضاحية الجنوبية.

– الأغرب أن الجندي الإسرائيلي الذي قتل في عملية عسكرية في غور الأردن يوم 11 آب/أغسطس تحول في تقرير وينسلاند إلى مدني. في حين كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هوية الجندي القتيل، الذي كان مقاتلا في غزة، خلال الأشهر الماضية، ويدعى يوناتان دويتش من سكان مستوطنة بيت شان.

لقد أشاح كبار موظفي المنظمة الدولية في غالبيتهم الساحقة بوجوههم عما يجري في غزة إلا قلة من الذين انتصروا للحق والعدل أمثال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، ومقررة حقوق الإنسان للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز. فلا نسمع صوت المديرة العامة لليونسكو أندريه أوزولاي، ولا صوت أليس ويريمو أنردريوتي، مستشارة الأمم المتحدة حول اتفاقية الإبادة الجماعية، ولا فرجينيا غامبا، ممثلة الأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة، ولا سيما بحوث، مسؤولة هيئة المرأة، ولا كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، واختفى مؤخرا كذلك صوت كاثرين راسيل التي سمع صوتها عاليا في شهور حرب الإبادة الأولى.

مع كل هذا الانصياع للكيان الصهيوني إلا أن ممثل الكيان الذي انتهت مهمته في الأمم المتحدة، المستوطن برتبة سفير، جلعاد إردان، قال في نهاية عمله إنه «يجب إغلاق مبنى الأمم المتحدة ومحوه من على وجه الأرض. قد يبدو هذا المبنى جميلا من الخارج، لكنه أعوج ومشوه». أتفق أنه أعوج ومشوه لأنه انحرف عن طريق الموضوعية والحيادية لكثرة ما دلل الكيان الصهيوني وتعامى عن جرائمه منذ أكثر من 76 سنة.

كاتب فلسطيني