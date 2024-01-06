استشهاد وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية على خان يونس.. والأمم المتحدة تصف قطاع غزة بـ”مكان للموت”- (فيديو) 

الصحافي محمد عوض يودع شقيقه الذي استشهد مع زوجته وأطفاله بعد قصف المنزل الذي يأويهم في خان يونس

قطاع غزة: استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال في غارة جوية إسرائيلية، مساء السبت، على منزل في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يقتل الآن المزيد من الأطفال في خانيونس جنوب قطاع غزة بينهم أكثر من رضيع !!!#GazaGenocide pic.twitter.com/KlPwwHC4Mh — رضوان الأخرس (@rdooan) January 6, 2024

عاجل | مراسل #الجزيرة: 30 شهيدا جراء تواصل الغارات والقصف الإسرائيلي على خان يونس منذ فجر اليوم pic.twitter.com/wNYPbqo4x5 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 6, 2024

استشهاد 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة نصر في منطقة حي المنارة في خان يونس جنوبي قطاع #غزة.. الصحفي إسماعيل أبو عمر يرصد للجزيرة آثار القصف#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/FNXR5WqtYj — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 6, 2024

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن ضربات جديدة، السبت، على غزة حيث استشهد العشرات في الساعات الماضية، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر بات “مكانا للموت غير صالح للسكن”.

وذكر صحافيون أن ضربات إسرائيلية استهدفت فجر السبت مدينة رفح في الطرف الجنوبي من قطاع غزة حيث لجأ مئات الآلاف في الأسابيع الأخيرة محاولين الفرار من المعارك.

مقطع يظهر آثار الدمار الذي لحق بمكتب #الجزيرة بسبب قذائف الاحتلال على غزة، حيث أظهر المقطع مخلفات القصف الإسرائيلي على كل غرف المكتب#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/myFwHsbsq5 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 6, 2024

فرق الدفاع المدني والأهالي تنتشل جثثا لأفراد من عائلة قوش في مخيم النصيرات التي تعرض منزلها لقصف من قوات الاحتلال. وقد سوت قوات الاحتلال المنزل بالأرض، فيما لا يزال مصير أكثر من عشرين فردا من العائلة تحت ركام المنزل#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/JzqiCPgxEo — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 6, 2024

وفي شمال غزة، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عمليته البرية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، تتواصل عمليات القصف. وقال أحد سكان جباليا، الجمعة، بعد غارة إسرائيلية “الحي بكامله مدمر ولا أعرف إلى أين سيعود الناس. أين سنعيش؟”.

وقالت امرأة وهي تنتحب أمام المستشفى الأوروبي في خان يونس، كبرى مدن الجنوب، إلى حيث نقلت جثث فلسطينيين على ما أظهرت لقطات مصورة “لقد قتلوا أطفالنا لقد قتلوا أولادنا لقد قتلوا أحباءنا”.

شاهد | الدمار في منطقة مسجد فلسطين في غزة جراء عدوان الاحتلال pic.twitter.com/wdIkmF0FEH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 6, 2024

#شاهد | فيديو يرصد الدمار الذي أحدثته قوات الاحتلال في منطقة التفاح شرق غزة pic.twitter.com/e98o4nk7C6 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 6, 2024

الصحفي محمد عوض يودع شقيقه الوحيد الذي أرتقى مع زوجته وأطفاله بعد قصف المنزل الذي يأويهم في خان يونس#خبرني #غزة pic.twitter.com/0ahhtBk9br — خبرني Khaberni (@khaberni) January 6, 2024

“جحيم”

دمرت الحرب الإسرائيلية أحياء كاملة في غزة وأدت إلى نزوح 1,9 مليون شخص يشكلون 85 % من سكانه بحسب الأمم المتحدة. ويعيش سكان القطاع في ظروف مزرية مع نقص حاد في المياه والمواد الغذائية والأدوية والعلاجات. وخرج الكثير من المستشفيات عن الخدمة جراء الدمار اللاحق بها.

وحذر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث من أن القطاع الفلسطيني بات “بكل بساطة غير صالح للسكن (..) باتت غزة مكانا للموت واليأس ويواجه (سكانها) تهديدات يومية على مرأى من العالم”.

وتفيد منظمة يونيسف بأن المواجهات وسوء التغذية والوضع الصحي أحدثت “دوامة موت تهدد أكثر من 1,1 مليون طفل” في هذا القطاع الذي كان يسوده الفقر حتى قبل بدء الحرب.

وأكد شون كايسي من منظمة الصحة العالمية أن منظمته وصندوق الأمم المتحدة للسكان تمكنا للمرة الأولى منذ عشرة أيام من إدخال مستلزمات طبية لمستودع أدوية غزة المركزي التابع لوزارة الصحة في خان يونس.

وأكد غريفيث “نواصل المطالبة بإنهاء فوري للنزاع، ليس من أجل سكان غزة وجيرانها المهددين فحسب، بل من أجل الأجيال المقبلة التي لن تنسى أبداً تسعين يوماً من الجحيم والهجمات على المبادئ الإنسانية الاساسية”.

مصادر صحفية تتحدث عن وصول 30 حالة منهم 13 شهيد إلى المستشفى الأوروبي تم انتشالهم من تحت أنقاض منزل دمرته طائرات الإحتلال في حي المنارة بخانيونس قبل قليل حسب شهود عيان المنزل كان فيه 150 نازح!!! يا عفو الله pic.twitter.com/keNkqujbmM — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) January 5, 2024

“عام القتال”

وشددت على أن عمليتها في غزة ستستمر حتى “عودة” المحتجزين و”القضاء” على قدرات حماس العسكرية التي لا تزال “كبيرة” وفق واشنطن.

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري من أن “2024 سيكون عام القتال”، مشيرا إلى أن الجيش “يستمر بالقتال في وسط قطاع غزة وشماله وجنوبه”.

ويستمر إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية لكن بوتيرة أقل، فيما تنطلق صافرات الانذار في بلدات في الجنوب قريبة من القطاع الفلسطيني بشكل شبه يومي.

ومع تواصل الحرب، يدور نقاش في إسرائيل بشأن “اليوم التالي” في قطاع غزة. وعرض وزير الدفاع يوآف غالانت هذا الأسبوع رؤيته لما بعد الحرب، مؤكدا أنه لن تكون في القطاع الفلسطيني بعد انتهاء القتال “لا حماس” ولا “إدارة مدنية إسرائيلية”.

وفي تعليق على ذلك، كتب أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ عبر منصة “إكس”، “مستقبل قطاع غزة يحدده الشعب الفلسطيني وليس إسرائيل”، معتبرا أن “كل السيناريوهات المقترحة من قبل سياسيي الاحتلال وقاداته محكومة بالفشل”.

صواريخ حزب الله

وفي الشمال عند الحدود مع لبنان تصاعد التوتر مع اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري وتأكيد حزب الله أنه سيردّ على ذلك.

وقال الحزب في بيان السبت “قام مجاهدو المقاومة الإسلامية (..) في إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخًا من أنواع متعدّدة”.

وفي بيروت، شدد مسؤول الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب على أنه “من الضروري للغاية تجنّب جر لبنان إلى نزاع إقليمي” مخاطباً في الوقت ذاته الإسرائيليين بالقول “لن يخرج أحد منتصراً من نزاع إقليمي”.

وقال بوريل الذي التقى مسؤولين لبنانيين “أعتقد أنه يمكن تجنّب الحرب، ويجب تجنّبها، ويمكن للدبلوماسية أن تسود للبحث عن حل أفضل”، مضيفا “من الضروري تجنّب تصعيد إقليمي في منطقة الشرق الأوسط”.

وتزامنا مع زيارة بوريل، شرع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جولة في المنطقة بدأها بلقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير خارجيته هاكان فيدان في اسطنبول.

وتشمل جولة بلينكن إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، وخمس دول عربية هي مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات، إضافة إلى اليونان.

وفي رسالة مصورة موجهة إلى بلينكن، تمنّى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية المقيم في قطر أن يركز وزير الخارجية “هذه المرة على إنهاء العدوان على طريق إنهاء الاحتلال عن كل الأرض الفلسطينية”.

وأمل أن يكون “استخلص العبر من الأشهر الثلاثة الماضية وأدرك حجم الأخطاء التي وقعت بها الولايات المتحدة بدعمها الأعمى للاحتلال الصهيوني وتصديق أكاذيبه مما تسبب بمجازر وجرائم حرب ضد أهلنا في غزة غير مسبوقة”.

وفي الإقليم أيضا، كثّف الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، هجماتهم على سفن تجارية في البحر الأحمر، بينما تستهدف مجموعات أخرى في العراق وسوريا القوات الأمريكية المتمركزة في البلدين باستخدام صواريخ ومسيّرات.

(وكالات)