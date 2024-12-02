الأمم المتحدة: قطاع غزة يعد “أكبر عدد في العالم من الأطفال المبتوري الأطراف”

القاهرة: أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين أن قطاع غزة الذي يشهد منذ أكثر من عام حربا بين إسرائيل وحركة حماس، بات يسجل “أكبر عدد في العالم من الأطفال المبتوري الأطراف نسبة إلى عدد السكان”.

وقال غوتيريش في كلمة تلتها مساعدته أمينة محمد خلال مؤتمر يعقد في القاهرة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر، “يخسر العديدون أطرافا ويخضعون لعمليات جراحية بدون بنج حتى”.

وأضاف “ما نشهده قد يكون واحدة من أخطر الجرائم الدولية”.

كما انتقد الأمين العام القيود المشددة على إيصال المساعدات، واصفا المستويات الحالية بأنها “غير كافية بشكل كبير”.

(أ ف ب)