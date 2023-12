الأمم المتحدة: كارثة صحية عامة في غزة قيد التكوين- (تدوينة)

نيويورك: قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن “كارثة صحية عامة قيد التكوين في غزة”.

وأضاف في تدوينة عبر منصة “إكس”، الأربعاء، أن “المستشفيات في غزة بالكاد تعمل، والأمراض المعدية تنتشر بسرعة في الملاجئ المكتظة”.

ولفت إلى أن مئات المصابين بسبب الحرب لا يستطيعون تلقي العلاج، مشيرا إلى أن “كارثة صحة عامة قيد التكوين في غزة”.

Hospitals are barely functioning.

⁰Infectious diseases are rife and spreading fast in overcrowded shelters.

⁰Hundreds of people with war injuries are unable to receive care.



Gaza is a public health disaster in the making.

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) December 27, 2023