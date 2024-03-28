الأمم المتحدة: لا يدخل غذاء كافٍ إلى غزة ومشاكل التوزيع مستمرة

نيويورك: قالت الأمم المتحدة، الخميس، إنه لا يتم إدخال غذاء كافٍ إلى غزة، إلى جانب استمرار مشاكل التوزيع جراء “الوضع الأمني وقلة التعاون والتنسيق”.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي.
وأوضح دوجاريك أن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، أندريا دي دومينيكو، زار أحد المستشفيات الأربعة التي تقدم الخدمة بشكل جزئي في شمال غزة.
وأضاف نقلا عن معلومات تلقاها من دي دومينيكو أن المستشفى يستقبل يوميا حوالي 15 طفلا يعانون من سوء التغذية.
وأكد على ضرورة إرسال شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع من أجل إنقاذ حياة الأطفال، مشيرا إلى استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، بالرغم من إعلان برنامج الغذاء العالمي أن ما يقرب من 70 بالمئة من شمال غزة يواجه “جوعا رهيبا”.
ولفت إلى أن برنامج الأغذية العالمي لم يتمكن سوى من إرسال 11 قافلة مساعدات إلى شمال غزة هذا الشهر، مؤكدا أن الشحنات اليومية ضرورية لمنع المجاعة.
وشدد دوجاريك على أن “المشكلة الأساسية هي عدم إدخال القدر الكافي من الأغذية، وعدم التعاون مع السلطات الإسرائيلية، وعدم كفاية الوقود وعدد الشاحنات”.
وفي انتهاك للقوانين الدولية، تقيد إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، لاسيما عبر البر؛ مما أدى إلى شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، وفق الأمم المتحدة.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، فضلا عن مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
(الأناضول)
هه أمم متحدة كانت سببا مباشرا في ظهور كيان الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين العام 1948، صارت الآن عاجزة عن تأديب هذا الكيان المارق اللص المجرم النازي الفاشي الدموي يبيد شعب فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وبريطاني وغربي حاقد ظالم سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸✌️🇵🇸
لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة المنافقة البغيضة العنصرية التي تكيل بمكيالين أي منذ 1945، نراها عاجزة لا بل مشلولة عن منع إبادة حقيقية تركتبها عصابة الكلاب المسعورة والمقبورة لجيش البامبرز الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر بحق أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم قادم ✌️🇵🇸✌️
ادخلوه بقوة السلاح أليس لديكم جيش أممي يتبع الأمم المتحدة في هكذا أمور صعبة وحرجة لديكم قوة اليونيفيل مثلا ✌️🇵🇸✌️
لأن جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان يمنع ذلك هذي شهور وشهور وشهور و يتحدى بذلك الأمم المتحدة جملة وتفصيلا ✌️🇵🇸✌️🇵🇸