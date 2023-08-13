الأمم المتحدة: لم ندفع فدية لكن “جهات عديدة” كانت وراء إطلاق سراح موظفينا المختطفين في اليمن

صنعاء – “القدس العربي”:

قال الأمم المتحدة إن جهات عديدة (لم تسمها) كانت وراء إطلاق سراح موظفيها المختطفين لدى تنظيم القاعدة في اليمن، مؤكدة أنها لم تقدم أي فدية لإطلاق سراحهم الذي أكدته المنظمة الأممية الجمعة.

واختطف تنظيم القاعدة خمسة من موظفي الأمم المتحدة في فبراير/شباط عام 2022م في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقال منسق الشؤون الإنسانية المقيم في اليمن، ديفيد غريسلي، لموقع أخبار الأمم المتحدة: «إن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية هو من قام باختطافهم. مثل معظم عمليات الخطف فإن المطالبة بالفدية تمثل دافعا رئيسيا، ولكن كما تعلم، فنحن في الأمم المتحدة لا ندفع الفدية، وهذا في غالب الأحيان يؤدي إلى إطالة أمد الاحتجاز، لأن محتجزي الرهائن يتعين عليهم فهم أن أموال الفدية لن تأتي. وبالطبع، لن أخوض في التفاصيل ولكن هناك جهودا حثيثة بذلتها جهات عديدة داخل وخارج منظمة الأمم المتحدة في سبيل العمل على إطلاق سراحهم».