سياسة | دولي

الأمم المتحدة: لم يتم توزيع مساعدات في غزة حتى الآن

20 - مايو - 2025

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك

واشنطن: قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الثلاثاء إنه لم يتم توزيع أي مساعدات إنسانية في قطاع غزة حتى الآن رغم وصول المزيد من الإمدادات إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف دوجاريك “انتظرت إحدى فرقنا اليوم عدة ساعات للحصول على موافقة إسرائيلية للدخول إلى منطقة كرم أبو سالم وجمع الإمدادات الغذائية. وللأسف، لم تتمكن من إدخال هذه الإمدادات إلى مستودعاتنا”.

وسمحت إسرائيل أمس الاثنين باستئناف دخول كميات محدودة من المساعدات إلى غزة بعد حصار استمر 11 أسبوعا.

(رويترز)

اترك تعليقاً

  1. يقول فصل الخطاب:
    مايو 22, 2025 الساعة 6:34 م

    هه لأول مرة في التاريخ نرى الأمم المتحدة المنافقة البغيضة العنصرية التي تكيل بمكيالين تعوي على حرب أوكرانيا و تعمى على حرب غزة العزة ✌️🇵🇸🤕☝️🔥🐒🚀

    رد

