الأمم المتحدة: مجاعة غزة سببها القيود الإسرائيلية 

جنيف: قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن المجاعة في قطاع غزة سببها القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية.

وأكد فولكر في بيان خطي، الثلاثاء، على ضرورة منع المجاعة المقبلة على غزة، مبينا أن التحذيرات الصادرة عن الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة بهذا الصدد “لم تؤخذ بعين الاعتبار”.

وأضاف: “هذه الكارثة من صنع الإنسان ويمكن منعها كليا، فالمجاعة والوفيات الناجمة عنها في غزة سببها القيود الشاملة التي تفرضها إسرائيل على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية”.

وأوضح أن أبعاد القيود الإسرائيلية المستمرة على وصول المساعدات إلى غزة، والطريقة التي تواصل بها إسرائيل هجماتها، قد تعني استخدام “التجويع وسيلة للحرب” الأمر الذي يعد جريمة حرب.

وجدد تورك دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

(الأناضول)