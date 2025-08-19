الأمم المتحدة: مقتل عدد قياسي من عمال الإغاثة في 2024 ونصفهم في غزة

نيويورك: قال مكتب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر اليوم الثلاثاء، في اليوم السنوي لعمال الإغاثة، إن عددا قياسيا من عمال الإغاثة بلغ 383 قتلوا في البؤر الساخنة في 2024، نحو نصفهم في غزة.

وذكر فليتشر أن مقتل هذا العدد القياسي يجب أن يكون تحذيرا لحماية المدنيين الذين يقعون في وسط الصراعات ومن يحاولون مساعدتهم.

وقال فليتشر في بيان في اليوم العالمي للإنسانية: “إن وقوع الهجمات على هذا المستوى دون أي قدر من المحاسبة عليها إدانة مخزية للتقاعس واللامبالاة الدوليين. إننا نطالب مجددا بصفتنا المجتمع الإنساني أن يتحرك أصحاب السلطة والنفوذ من أجل الإنسانية وأن يحموا المدنيين وعمال الإغاثة ويحاسبوا الجناة”.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن معظم عمال الإغاثة الذين قتلوا كانوا من الطواقم الوطنية التي تخدم مجتمعاتها التي تتعرض لهجوم سواء كانوا في العمل أو في منازلهم.

(أ ب)