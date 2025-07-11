سياسة | دولي

الأمم المتحدة: مقتل نحو 800 فلسطيني في غزة أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات منذ نهاية مايو

منذ ساعة واحدة

فلسطينيون يتزاحمون على مساعدات أمريكية تحت إشراف إسرائيلي غرب رفح

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تل أبيب: قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن 798 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم في قطاع غزة منذ نهاية مايو / آيار في حوادث وقعت داخل أو بالقرب من مراكز توزيع المساعدات الإنسانية وقوافل الإغاثة.

وبحسب المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، فقد تم تسجيل 615 حالة وفاة من بين هذه الحالات قرب مراكز توزيع تديرها مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل.

وجاءت هذه الأرقام في وقت أفادت فيه تقارير باستشهاد ما لا يقل عن 10 أشخاص، اليوم الجمعة، قرب مركز لتوزيع المساعدات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية تابعة لوزارة الصحة في غزة إن نحو 70 شخصا آخرين أصيبوا في هذا الحادث.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي في البداية عند سؤاله عن الحادث، إلا أن متحدثا باسمه قال لاحقا إنه سيتم فتح تحقيق في الأمر.

وتتولى مؤسسة غزة الإنسانية، التي بدأت نشاطها في نهاية مايو / آيار بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة، الإشراف حاليا على توزيع المواد الغذائية في قطاع غزة، بعد أشهر من القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات.

غير أن المؤسسة تواجه انتقادات حادة من جانب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، التي ترى أنها تدير نقاط توزيع قليلة للغاية، ما يخلق حالات من الفوضى ويعرض المدنيين لمخاطر جسيمة.

(د ب أ)

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