الأمم المتحدة: “من المستحيل” إنشاء “مناطق آمنة” في غزة

أطفال فلسطينيون يصطفون للحصول على المياه في رفح

جنيف: قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إنه “من المستحيل” إنشاء ما يسمى بمناطق آمنة يفر إليها المدنيون داخل قطاع غزة وسط حملة القصف الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر لصحافيين في جنيف عبر رابط فيديو من القاهرة “إن ما يسمى بالمناطق الآمنة… غير منطقية وغير ممكنة، وأعتقد أن السلطات على علم بذلك”.

وأضاف “لا يمكن أن تكون هذه المناطق آمنة ولا إنسانية عندما تعلن من جانب واحد”.

وتابع إلدر الذي أمضى أياما عدة في قطاع غزة “أعتقد أنه أمر قاسٍ ويظهر عدم مبالاة تجاه الأطفال والنساء في غزة” واصفا الوضع بأنه “مروع” و”مقلق”.

ووسع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يشنّ منذ 27 تشرين الأول/ أكتوبر هجوما بريا في شمال القطاع المحاصر، نطاق عملياته البرية لتشمل قطاع غزة برمّته مع نشر دبابات قرب خان يونس التي أصبحت بؤرة التوترات الجديدة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الإثنين ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 15899 شهيدا، 70 في المئة منهم نساء وأطفال ومراهقون، جراء القصف الإسرائيلي الهمجي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأوضح إلدر أنه يمكن التحدث عن مناطق آمنة عندما يكون ممكنا ضمان حصول السكان على الغذاء والماء والدواء والمأوى.

وقال إن ما رآه خلال زيارته لغزة كان بعيدا عما تكون عليه المناطق الآمنة، مشيرا خصوصا إلى غياب المراحيض وأنظمة الصرف الصحي، ما يجعل تلك الأماكن معرضة لخطر انتشار الأمراض.

وأضاف “إسرائيل هي القوة المحتلة وعليها توفير الغذاء والدواء والماء (…) وقف إطلاق النار وحده ينقذ أطفال غزة”.

(أ ف ب)