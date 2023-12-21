سياسة | دولي

الأمم المتحدة: نتابع عن كثب الاستهداف المباشر لمستشفيات غزة

منذ ساعة واحدة

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نيويورك: قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة تتابع عن كثب الاستهداف المباشر والتهديدات والحصار الذي تتعرض له المستشفيات في قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي.
جاء ذلك في معرض رده على سؤال لمراسل الأناضول: “هل تتابع الأمم المتحدة الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات (في غزة)، وهل تعتقدون أن هذا المجال يحتاج إلى اهتمام خاص؟”.
ولفت دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة تناولت هذه المسألة منذ بداية الأزمة وذكرتها في إحاطاتها الإعلامية.
وأضاف: “نولي اهتماما جديا للغاية لهذه المسألة. وكما ذكرت من قبل، تركز منظمة الصحة العالمية على مسألة المستشفيات”.

وشدد على أنه “قلنا مرارا وتكرارا أنه يجب حماية المستشفيات، وأنه لا ينبغي استخدامها في الصراع واستهدافها واستخدامها أدوات للصراع. سنواصل التركيز على هذا”.
وأكد المسؤول الأممي أنه “بعد انتهاء النزاع، يجب أن تكون هناك عملية مساءلة”.
والثلاثاء، حذرت متحدثة “الصحة العالمية” مارغريت هاريس، من مخاطر انتشار وباء بقطاع غزة، في ظل تدهور المنظومة الصحية هناك.
وفي تصريحات أدلت بها للأناضول، أفادت بأن 8 من أصل 36 مستشفى في غزة تقدم حالياً خدماتها بشكل جزئي، مشيرة في الوقت نفسه إلى صعوبات في إيصال المستلزمات الطبية إلى هذه المستشفيات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد فلسطيني و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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  1. يقول مراقب محايد:
    ديسمبر 21, 2023 الساعة 10:48 م

    العدوان الامريكي البريطاني الاسرائيلي الوحشي على غزة يستهدف الميتشفيات عن قصد

    رد

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