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الأمم المتحدة: نحو ستة ملايين صومالي بحاجة إلى مساعدات انسانية هذا العام

23 - يناير - 2025

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة):  حذرت الأمم المتحدة الأربعاء من أن نحو ستة ملايين شخص في الصومال، أي ثلث سكان البلاد تقريبا، سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام، وذلك في إطار إطلاق المنظمة الأممية نداء لجمع 1,43 مليار دولار.

والدولة الواقعة في القرن الأفريقي تعد من أفقر دول العالم، حيث عانت لعقود من حرب أهلية وتمرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة إضافة إلى كوارث مناخية متكررة.

وقال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) “إن الصومال لا يزال يواجه أزمة إنسانية معقدة وطويلة”، مشيرا إلى مجموعة من القضايا من النواعات إلى “الصدمات المناخية”.

وأضاف أن البلاد تواجه حاليا “ظروف جفاف واسعة النطاق بعد الهطول الضعيف للأمطار من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر”.

وأشار البيان إلى أن نداء التمويل الذي أطلق الاثنين مع الحكومة الصومالية يهدف إلى “دعم نحو 4,6 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفا في البلاد”.

(أ ف ب)

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