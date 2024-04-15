سياسة | عربي

الأمم المتحدة: نحو 20 ألف شخص نازح يوميا في السودان

15 - أبريل - 2024

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باريس: أظهرت بيانات الأمم المتحدة التي صدرت الاثنين بمناسبة مرور عام على اندلاع الحرب الأهلية في السودان أن نحو 20 ألف شخص ينزحون يوميا في السودان.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من نصف النازحين من الأطفال وصغار السن.

وأضافت المنظمة أنه يقدر أن أكثر من 8.6 مليون شخص فروا من منازلهم منذ نيسان/ أبريل الماضي. وقد هرب نحو مليوني شخص عبر الحدود إلى تشاد وجنوب السودان ومصر.

وقالت المديرة العامة للمنظمة ايمي بوب “السودان يسير في طريق سريع مأساوي ليصبح أحد أكبر الأزمات الإنسانية في العالم منذ عقود”.

وأضافت “الصراع الذي اجتاح البلاد يتسبب في ضغط في أنحاء المنطقة. الملايين أصبحوا نازحين وجوعي وعرضة للاستغلال والإساءة، ولكن الكثير من دول العالم تتجاهل محنتهم”.

وتشارك بوب في مؤتمر في باريس لحشد الدعم الدولي لمساعدة السودان.

(د ب ا)

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