الأمم المتحدة: ندين مجددًا قتل المدنيين في غزة… وثلث السكان لم يأكلوا منذ أيام

نيويورك- “القدس العربي”: جدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إدانة المنظمة الدولية لمقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة، خاصة أثناء محاولاتهم الحصول على الغذاء من مراكز التوزيع التابعة لـ”مؤسسة غزة الإنسانية”.

وقال دوجاريك في مؤتمره الصحافي اليومي إن “مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفاد بسقوط مزيد من القتلى خلال عطلة نهاية الأسبوع بينما كانوا يسعون للحصول على الطعام. ويؤكد شركاؤنا أن العديد من المستشفيات مكتظة بالمصابين، وقد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد طالبي المساعدة. إننا ندين مجددًا، وبأشد العبارات، قتل المدنيين”.

وأضاف أن تقييمًا حديثًا أجراه “برنامج الأغذية العالمي” كشف أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في غزة لم يتناول الطعام منذ أيام، ما يزيد من خطر المجاعة. وأشار إلى زيارة نائب المدير التنفيذي للبرنامج، كارل سكاو، إلى غزة الأسبوع الماضي، حيث وصف الوضع الإنساني هناك بأنه “الأسوأ على الإطلاق”، مؤكّدًا أن “الناس يموتون وهم يحاولون فقط العثور على الغذاء”.

وأكد مكتب “أوتشا” مجددًا ضرورة أن تفتح السلطات الإسرائيلية جميع المعابر دون تأخير، وأن تُسهّل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بالكامل، مع ضمان حماية المدنيين، التزامًا بالقانون الإنساني الدولي.

ورغم تفاقم الأزمة، فإن السلطات الإسرائيلية لم تسمح بدخول أي شحنات وقود إلى غزة منذ أكثر من أربعة أشهر، بينما خُصص ما تبقى من الوقود لجهود الإنقاذ فقط. وقد لجأت المؤسسات الخدمية، بما فيها المستشفيات، إلى ترشيد استهلاك الوقود، إلا أن ذلك لم يعد كافيًا لاستمرار عمليات الإغاثة.

وقال دوجاريك إن “نقص الوقود يعني غياب سيارات الإسعاف، وانقطاع الكهرباء عن المستشفيات، وغياب المياه النظيفة. فالوقود شريان الحياة في غزة، ويجب السماح بدخوله فورًا. لقد حذرنا اليوم، نحن وشركاؤنا في قطاع الاتصالات، من انقطاع وشيك للإنترنت بسبب نقص الوقود”.

وفي سياق متصل، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أمس أمرًا جديدًا بتهجير أجزاء من خان يونس، للمرة الثانية خلال يومين. وقدّر موظفو الأمم المتحدة وجود أكثر من 50 ألف شخص في المناطق التي طُلب منهم إخلاؤها. ومنذ انتهاء الهدنة في مارس/ آذار الماضي، نزح أكثر من 700 ألف شخص في غزة، كثير منهم نزحوا أكثر من مرة، ولا يجدون مكانًا آمنًا يلجؤون إليه.

وذكر “صندوق الأمم المتحدة للسكان” في منشور على مواقع التواصل أن النساء في غزة يتحملن عبئًا مضاعفًا في ظلّ نقص الغذاء، إذ يبذلن جهدًا مضنيًا لإطعام أسرهن، في وقت تتفاقم فيه معاناتهن النفسية، حيث تشير أغلب التقارير إلى انتشار الاكتئاب، والكوابيس، والقلق بين النساء.

وأوضح دوجاريك أن السلطات الإسرائيلية رفضت اليوم ثلاثًا من أصل ثماني محاولات لتنسيق إدخال المساعدات، ما أعاق قدرة فرق الأمم المتحدة على تنفيذ مهامها الإنسانية. وأضاف: “ندعو إلى وصول فوري وآمن وغير مشروط للمساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، بما يشمل شمال القطاع”.

وردًا على سؤال حول المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة، والذي يشمل استئناف الأمم المتحدة توزيع المساعدات، قال دوجاريك: “نحن مستعدون تمامًا. أنهينا خططنا وجاهزون لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. ونرحب بشدة بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، كما نطالب به منذ انتهاء الهدنة الأخيرة”.

وحين سُئل عن استمرار سقوط عشرات القتلى يوميًا، أجاب المتحدث باسم الأمين العام: “الخطوة التالية هي وقف فوري لإطلاق النار. ثم استئناف تقديم المساعدات الإنسانية، سواء عبر الأمم المتحدة أو غيرها، استنادًا إلى المبادئ الإنسانية المعروفة. والخطوة التالية كذلك هي إطلاق سراح جميع الرهائن”.