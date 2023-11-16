سياسة | دولي

الأمم المتحدة: نقص الوقود يوقف توزيع المساعدات في غزة

16 - نوفمبر - 2023

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث

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جنيف: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الخميس، إنه لا يمكن توزيع إمدادات المساعدات الموجودة في المخازن في جنوب قطاع غزة على السكان الفلسطينيين جراء نقص الوقود.   

وأضافت وكالة أوتشا في بيان “بالوضع في الاعتبار أن المخازن ممتلئة، لم تتمكن الوكالة من تلقي شحنات مساعدة إضافية”. 

وجرى السماح أمس الأربعاء، بدخول صهريج وقود للقطاع المحاصر للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وكان الصهريج يحمل نحو 23 ألف لتر من الوقود. 

وأوضحت الوكالة أنه رغم عدم وجود ما يكفي من الوقت لإعادة تزويد شاحنات توزيع المساعدات بالوقود على الجانب الفلسطيني، كانت المخازن ممتلئة ولم يتسن لها استقبال شحنات إضافية. 

وقال رئيس وكالة أوتشا مارتن غريفيث، إن هناك حاجة لنحو مئتي ألف لتر من الوقود يوميا كحد أدنى. 

وعلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، تنتظر العشرات من الشاحنات المحملة بمواد إغاثية لدخول غزة.

(د ب أ)


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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 16, 2023 الساعة 5:21 م

    هه تحولت إلى أمم منتحبة بسبب الغطرسة الأمريكية البغيضة المقيتة المتغطرسة التي تكيل بمكيالين 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥

    رد

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